嘉義市電動公車內裝彩繪 讓乘客置身「動物森友會」

嘉義市政府即將在6月推出低底盤電動公車，市府邀請「沉睡大白熊」作者莊信棠彩繪電動公車內裝，天花板、車廂內都畫上各種動物，讓乘客彷彿置身時下最夯的電動遊戲「動物森友會」，市長黃敏惠今天在臉書發布公車內裝的最新照片，希望吸引更多觀光客和市民搭乘。

市府交通處表示，未來將全面換成電動公車，有中山幹線、忠孝新民幹線及台灣好行光林我嘉線，車體採用紅黃綠三元素設計，還有一台藍色公車供機動調度，車體外裝採古典英倫風，內裝則有猴子、袋鼠、綿羊和長頸鹿等動物彩繪，每部車都不一樣，讓乘客上車後有不同驚喜。

黃敏惠表示，為了讓市民搭的更安心，全國首創在公車內加裝紫外線殺菌機、負離子空氣清新機等防疫設備，讓民眾搭乘的更健康、更安全，公車內部也加裝旅客常用的USB充電座，方便乘客充電手機和行動裝置。