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因應疫情衝擊 雲林縣府減徵娛樂稅30%為期3個月
新冠肺炎疫情影響，娛樂產業首當其衝，營業額收入普遍大幅減少，雲林縣政府為協助業者度過難關，今年4月至6月為期三個月主動全面調減查定娛樂稅30%，以減輕業者營業壓力，首波暫訂減徵3個月，之後將視疫情影響程度再進行調整。
雲林縣稅務局說，娛樂稅係依營業概況核實課徵，除自動報繳娛樂稅業者，由業者自行依實際收入申報，娛樂稅可因實際收入減少而自動減輕，無須再向該局申請調降外。
因應新冠肺炎疫情，配合業者申請娛樂設施減少或未使用，重新核實調降娛樂稅查定稅額，4月起至6月底止為期3個月，全面減徵查定課徵娛樂稅30%，縣內約有500多家業者可受惠，業者不用提出申請，後續視疫情狀況再行調整。
稅務局提到，娛樂稅之代徵人如經確診或隔離、檢疫而無法如期繳納娛樂稅，可依稅捐稽徵法第26條規定，向該局申請延期或分期繳納。電話：（05）5323941分機176或0800－556969洽詢。
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