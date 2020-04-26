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嘉義市適合騎電動車 淘汰老舊機車達成率全國第一
嘉義市府針對淘汰老舊機車換購電動機車，加碼補助8000元為全台最高，帶動市民換購電動機車，市府環保局指出，迄今汰舊目標達成率為36％，目前居全國第一，鼓勵民眾繼續汰舊換新，讓嘉義市成為綠色運輸的指標城市。
市府環保局表示，嘉義市面積大小全台倒數第二，卻建置90處電動機車充電站，其中23座免費充電，設在文化局、環保局等公家機關，還有大型量販店合作，其餘67座投幣式充電站則建置在各個社區大樓，另外還有16座gogoro的換電池站，是很適合騎乘電動機車的城市。
環保局指出，今年汰舊換新補助方案1月14日公告受理，老舊機車換購電動機車等，地方加上中央補助，最高可補助2萬2000元，如果是中低入戶，最高可以補助3萬2000元，如果民眾單純新購電動機車，最高可補助1萬5000元，電動自行車或電動輔助自行車則可補助2000元。
另外，今年環保署增加了7期燃油機車的換購補助，中央與市府的補助加起來有1萬1000元，市府也加碼補助換購6期燃油機車，每台補助6000元。
市府環保局統計，環保署訂定嘉義市今年應達成淘汰老舊機車的目標為7595輛，迄今已經淘汰2784輛老舊機車，其中半數以上換購電動機車，換購詳情可見市府環保局網站或電洽（05）2251775分機213、（05）2224701，補助經費有限，提醒市民盡速申請。
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