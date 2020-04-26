大埤鄉慈天必生宮捐贈700住警器 助提升雲縣住宅安全
雲林縣大埤鄉慈天必生宮結合信眾力量募集物資，今天捐贈700個住宅用火災警報器給雲林縣消防局，盼提升住家消防安全。
今天捐贈活動，由雲林縣長張麗善、大埤鄉長林森寶、雲林消防局長林文山等人代表受贈，並回贈感謝狀給宮主黃迺勛。
張麗善表示，根據消防局近年來統計，5樓以下公寓建築物是建築類火災案件最高，造成最多人命傷亡，若裝設簡單、價格便宜的住宅用火災警報器，偵測初期火災發生會發出高音量警報聲，能最有效預防傷亡。
消防局長林文山說，雲林縣近2年發生16件屋主烹煮食物未關火離開，導致鍋具空燒冒出濃煙引起火災，還好都裝有住警器，及時通知屋主或鄰居應變，避免重大火災的發生。
他提到，縣府今年3月27日起開放弱勢族群、行動不便者及高風險群建築物等對象持相關證明文件，即可至當地消防分隊申請領取住宅用火災警報器自行安裝，以補助一戶一只為原則，詳情可至雲林縣消防局網站查詢。
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