大埤鄉慈天必生宮捐贈700住警器 助提升雲縣住宅安全

雲林縣大埤鄉慈天必生宮結合信眾力量募集物資，今天捐贈700個住宅用火災警報器給雲林縣消防局，盼提升住家消防安全。

今天捐贈活動，由雲林縣長張麗善、大埤鄉長林森寶、雲林消防局長林文山等人代表受贈，並回贈感謝狀給宮主黃迺勛。

張麗善表示，根據消防局近年來統計，5樓以下公寓建築物是建築類火災案件最高，造成最多人命傷亡，若裝設簡單、價格便宜的住宅用火災警報器，偵測初期火災發生會發出高音量警報聲，能最有效預防傷亡。

消防局長林文山說，雲林縣近2年發生16件屋主烹煮食物未關火離開，導致鍋具空燒冒出濃煙引起火災，還好都裝有住警器，及時通知屋主或鄰居應變，避免重大火災的發生。