快訊

林森錢櫃大火 急診醫師：躲包廂別亂竄

不斷更新／林森北路錢櫃失火疏散200多人 3死4命危急救

大埤鄉慈天必生宮捐贈700住警器 助提升雲縣住宅安全

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（右三）等人今天代表受贈。記者李京昇／攝影
雲林縣長張麗善（右三）等人今天代表受贈。記者李京昇／攝影

雲林縣大埤鄉慈天必生宮結合信眾力量募集物資，今天捐贈700個住宅用火災警報器給雲林縣消防局，盼提升住家消防安全。

今天捐贈活動，由雲林縣長張麗善、大埤鄉長林森寶、雲林消防局長林文山等人代表受贈，並回贈感謝狀給宮主黃迺勛。

張麗善表示，根據消防局近年來統計，5樓以下公寓建築物是建築類火災案件最高，造成最多人命傷亡，若裝設簡單、價格便宜的住宅用火災警報器，偵測初期火災發生會發出高音量警報聲，能最有效預防傷亡。

消防局長林文山說，雲林縣近2年發生16件屋主烹煮食物未關火離開，導致鍋具空燒冒出濃煙引起火災，還好都裝有住警器，及時通知屋主或鄰居應變，避免重大火災的發生。

他提到，縣府今年3月27日起開放弱勢族群、行動不便者及高風險群建築物等對象持相關證明文件，即可至當地消防分隊申請領取住宅用火災警報器自行安裝，以補助一戶一只為原則，詳情可至雲林縣消防局網站查詢。

雲林縣大埤鄉慈天必生宮結合信眾力量募集物資，今天捐贈700個住宅用火災警報器給雲林縣消防局。記者李京昇／攝影
雲林縣大埤鄉慈天必生宮結合信眾力量募集物資，今天捐贈700個住宅用火災警報器給雲林縣消防局。記者李京昇／攝影

延伸閱讀

想吹冷氣又怕感染怎辦？萬泰為雲林學校空調「戴口罩」

花卉內外銷受挫 雲林縣長張麗善找出路

雲林公布案413確診軍官4天活動足跡

疫情衝擊花卉產業 張麗善推花卉振興

相關新聞

嘉義市電動公車內裝彩繪 讓乘客置身「動物森友會」

嘉義市政府即將在6月推出低底盤電動公車，市府邀請「沉睡大白熊」作者莊信棠彩繪電動公車內裝，天花板、車廂內都畫上各種動物，...

因應疫情衝擊 雲林縣府減徵娛樂稅30%為期3個月

新冠肺炎疫情影響，娛樂產業首當其衝，營業額收入普遍大幅減少，雲林縣政府為協助業者度過難關，今年4月至6月為期三個月主動全...

嘉義市適合騎電動車 淘汰老舊機車達成率全國第一

嘉義市府針對淘汰老舊機車換購電動機車，加碼補助8000元為全台最高，帶動市民換購電動機車，市府環保局指出，迄今汰舊目標達...

大埤鄉慈天必生宮捐贈700住警器 助提升雲縣住宅安全

雲林縣大埤鄉慈天必生宮結合信眾力量募集物資，今天捐贈700個住宅用火災警報器給雲林縣消防局，盼提升住家消防安全。

關心地方師生 新港六興宮贈加持版額溫卡

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣新港鄉溪北六興宮日前準備正黑面三媽祖加持過的限定版額溫檢測卡，贈送新港鄉國中小、幼兒園各級學校師...

血庫庫存拉警報不足6天 尤其O型缺最多

新冠肺炎疫情影響，許多捐血活動也取消，台中捐血中心血庫庫存拉警報不足6天，雲林六房媽響應愛心今天在紅壇舉辦捐血活動，並贈...

口罩外交有成效 台南再推好麵外交

台灣用口罩做外交，獲得不少好評，現在還有「好麵」 外交，台南市長黃偉哲之前因有人趁著疫情搶物資，推出台南好麵，要大家「盡...

改搶在地客 飯店客房變辦公室

受疫情衝擊，各大飯店業績下跌，「山不轉路轉」，業者在疫情中開發新商機，為了不讓客房閒置，各飯店改搶「在地客」，將客房轉作辦公室出租或是推出短時數專案，拓展需要安靜空間異地辦公的客群。

濕盟費時3年 找回台南濕地生態

台灣濕地保護聯盟長期來關注台南濕地保育，也認養濕地，推動生態保育，卻也發現濕地的危機，包括北門地區紅樹林減少、種電等問題，目前濕盟認養港尾溝溪滯洪池，經過3年的努力，鳥類已有30多種，生態回復了，居民散步中更了解到濕地的重要。

娛樂漁筏紓困 台南擬比照運輸業

本報日前報導有關「娛樂漁業紓困」業者憂看得到吃不到，台南市農業局昨表示，經洽農委會表示原規範申請確有營業額門檻及需附營收減少證明，將研議修改比照遊覽車及計程車模式採船筏證件即可申請。全案仍待農委會作業規範定案公告施行，再個別通知業者輔導辦理。

雲林西瓜網購400元 限3500顆

雲林縣二崙鄉大西瓜進入盛產期，雲林縣政府協助二崙鄉公所昨天起推出網路行銷周，即日起凡進入「2020二崙西瓜讚」粉絲專頁按讚就可參加抽獎，品質超優的大西瓜網購含運費才400元，機不可失；台南學甲大西瓜昨天也由市長黃偉哲出席西瓜節促銷，現場搶購一空。

雲林湖山淨水場 變身水教室

雲林縣湖山淨水場內的「湖山自來水環境教育園區」，3年用心經營打造環境優美的水公園，成為最佳的水資源教育場所，豐富又好玩，每個到過的孩子都愛上這片「尚水」的園地，昨天獲環保署通過環境教育設施場所認證，成為國內第3座，也是中區唯一的「水教室」，水公司歡迎報名參觀。

熱門新聞

墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

警察說故事：焚屍緝凶 來認屍男子竟是另1殺妻案凶嫌

山友眼中小惡魔 蜱蟲咬人不鬆口

影／盧秀燕救一中商圈 1000元有找搞定三餐

東部唯一 花蓮慈院27日起受理適用對象自費驗新冠肺炎

大溪老街湧入1萬遊客 民眾：多為境外移入病例不擔心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。