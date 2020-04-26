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血庫庫存拉警報不足6天 尤其O型缺最多
新冠肺炎疫情影響，許多捐血活動也取消，台中捐血中心血庫庫存拉警報不足6天，雲林六房媽響應愛心今天在紅壇舉辦捐血活動，並贈送琉璃項鍊、小神衣、金鏟子等7大好禮給捐血民眾，盼大家能踴躍捐血。
台中捐血中心企劃陳修戎表示，受到疫情影響為避免群聚，很多學校或社團捐血活動停擺或延期，少了2到3成，血庫安全庫存也嚴重不足，中心目前各血型都在安全存量以下，尤其O型缺最多。
根據台灣血液基金會調查，台北捐血中心中各種血型都只剩下4至7天的庫存，新竹的AB型僅剩不到4天庫存，中南部情況好一些，有的至少2種血型的庫存量超過7天。
六房媽祖紅壇今天早上有不少民眾來挽袖捐血，活動時間到今天下午4點半為止，志工們落實量體溫、維持社交距離、場所通風、消毒頻率等措施，每個捐血民眾等待時間平均半小時。
林姓虎尾鎮民說，她跟先生平常有捐血習慣，聽聞最近血庫拉警報，雖然今天等了一段時間，但仍希望透過舉「手」之勞捐血做公益，廟方贈送金鏟，也讓她祈求「好孕到」。
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