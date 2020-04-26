關心地方師生 新港六興宮贈加持版額溫卡
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣新港鄉溪北六興宮日前準備正黑面三媽祖加持過的限定版額溫檢測卡，贈送新港鄉國中小、幼兒園各級學校師生每人一張，方便學生隨身攜帶並可重複使用，養成學生自主量體溫的習慣。
溪北六興宮主委江筱芃表示，隨著疫情升溫，量體溫成為每天的例行公事，但市面上的體溫測量器常常缺貨，六興宮準備的額溫卡上印製正黑面三媽，學生只要將黑色感溫貼片放在前額5至10秒，即可根據變色數字得知自己的體溫，用畢以酒精擦拭可重複使用。
新港安和國小校長蔡文山表示，額溫檢測卡不但安全、衛生，也輕便好攜帶，學生出門前可自行先以額溫卡量體溫，減輕學校及家長的防疫負擔，感謝六興宮江主委及管理委員會對新港師生的關心。
江筱芃表示，廟方自疫情爆發，每天會定時消毒、大掃除，要求香客入廟前戴口罩、量體溫，並於廟內準備消毒酒精等，方便香客使用，此次也藉由媽祖的慈悲大愛，與學校共同守護學童健康。
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