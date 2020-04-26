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口罩外交有成效 台南再推好麵外交
台灣用口罩做外交，獲得不少好評，現在還有「好麵」 外交，台南市長黃偉哲之前因有人趁著疫情搶物資，推出台南好麵，要大家「盡量買」，最近再送台南好麵給日本姐妹市，希望大家吃了之後能元氣滿滿，繼續為疫情打拼，日本青森縣知事親筆信道謝外，直誇台南麵好吃。
偉哲抗疫期間透過影片拍攝宣傳「台南好麵」廣受全台民眾好評，市政府新聞處表示，台南好麵於4月中旬寄出給姐妹市，2017年12月與台南市締結友好交流協定的「蘋果之鄉」青森縣知事三村申吾，特別親筆信來函致謝，信中大力稱讚台南麵條軟Q、口感溫潤十分美味之外，並隨信附上台南芒果麵的調理過程照片，可看到照片中搭配日本拉麵的常見食材如糖心蛋、海苔一同享用。
三村知事於信中對黃市長特地捎來祝福與台南特產表示感謝外，也表示現今國際間人際來往雖然困難，但誠盼能與台南市齊力發展新的交流，讓雙方累積至今的深厚友誼更蓬勃發展，請黃市長繼續給予支持協助，並期待下次再見。
青森縣位於日本東北地區，以農特產蘋果及文化資產「睡魔祭」聞名，台南市與青森縣自2011年推動交流至今，每年互相於當地百貨銷售青森蘋果與台南芒果，兩縣市更於2017年12月連同青森縣轄下弘前市締結三方友好交流備忘錄，三村申吾知事於去年7月率團蒞府拜會黃市長，兩首長更很有默契的分別穿著芒果衣及蘋果裝相見歡。
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