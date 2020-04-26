嘉義文化夜市生意差 攤商老闆電音開唱攬客

嘉義文化路夜市自從清明連假被疫情指揮中心示警後，店家生意少了一半，文化路上一家傳統小吃店出奇招，老闆在店裡電音開唱攬客，讓客人吃肉羹還可以看現場音樂秀。

文化路夜市每逢假日就人潮不斷，清明連假被列入中央流行疫情指揮中心發送「國家級警報」涵蓋的11個地區之一，生意大受影響，周遭時常客滿的停車場，現在隨時都有車位；日前嘉義市長黃敏惠到文化路向攤商加油打氣，攤商反映生意掉了5成。

在文化路上賣魷魚肉羹的朱詠新，剛接手阿公創業的魷魚羹店，就面臨營業額大減的情況，為了攬客出奇招，昨晚在店裡開起了熱門電音演唱會，展示他媲美音樂人伍佰的吉他彈奏技巧，獲得客人的讚賞。

朱詠新向中央社記者說，他是魷魚肉羹的第三代傳人，大學讀音樂相關科系，原本在PUB駐唱，今年剛回嘉義接手魷魚肉羹店，就遇到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，想改變營業低迷的情況，近日把店內一角落改成表演區，偶爾彈一下藍調吉他，假日則開演唱會，用歌聲和往來的遊客一起抵抗疫情。

朱詠新表示，賣魷魚肉羹並沒有放棄走音樂這條路，目前還在大學當吉他社的指導老師，兼網路吉他教學，一直想把賣魷魚肉羹與他的音樂專長結合，「藍調電音魷魚肉羹店」就產生了，有衝突也有創新，還好父親支持，甚至與他一起唱歌給客人聽。

相較店家出奇招救業績，嘉義市政府觀光新聞處表示，市府在疫情緩和後，要推出「2020嘉義市購物節」，銷售在地美食小吃、特色風味茶點與經典文化體驗，廣邀全台民眾體驗嘉義。但在防疫期間政府、民眾、攤商都要做好防疫工作，戴口罩、勤洗手，保護自己也保護別人。