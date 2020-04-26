快訊

17歲女錢櫃打工遇火失聯 母兄焦急趕到場相擁大哭

油價崩跌創21年新低！95無鉛汽油一轎車加滿可省580元

嘉義文化夜市生意差 攤商老闆電音開唱攬客

中央社 / 嘉義市26日電

嘉義文化路夜市自從清明連假被疫情指揮中心示警後，店家生意少了一半，文化路上一家傳統小吃店出奇招，老闆在店裡電音開唱攬客，讓客人吃肉羹還可以看現場音樂秀。

文化路夜市每逢假日就人潮不斷，清明連假被列入中央流行疫情指揮中心發送「國家級警報」涵蓋的11個地區之一，生意大受影響，周遭時常客滿的停車場，現在隨時都有車位；日前嘉義市長黃敏惠到文化路向攤商加油打氣，攤商反映生意掉了5成。

在文化路上賣魷魚肉羹的朱詠新，剛接手阿公創業的魷魚羹店，就面臨營業額大減的情況，為了攬客出奇招，昨晚在店裡開起了熱門電音演唱會，展示他媲美音樂人伍佰的吉他彈奏技巧，獲得客人的讚賞。

朱詠新向中央社記者說，他是魷魚肉羹的第三代傳人，大學讀音樂相關科系，原本在PUB駐唱，今年剛回嘉義接手魷魚肉羹店，就遇到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，想改變營業低迷的情況，近日把店內一角落改成表演區，偶爾彈一下藍調吉他，假日則開演唱會，用歌聲和往來的遊客一起抵抗疫情。

朱詠新表示，賣魷魚肉羹並沒有放棄走音樂這條路，目前還在大學當吉他社的指導老師，兼網路吉他教學，一直想把賣魷魚肉羹與他的音樂專長結合，「藍調電音魷魚肉羹店」就產生了，有衝突也有創新，還好父親支持，甚至與他一起唱歌給客人聽。

相較店家出奇招救業績，嘉義市政府觀光新聞處表示，市府在疫情緩和後，要推出「2020嘉義市購物節」，銷售在地美食小吃、特色風味茶點與經典文化體驗，廣邀全台民眾體驗嘉義。但在防疫期間政府、民眾、攤商都要做好防疫工作，戴口罩、勤洗手，保護自己也保護別人。

延伸閱讀

願景回響／嘉市「校園千樹」 減碳減冷氣

嘉、南、屏風景區 周末遊客未破千

警察故事／焚屍案外案 他連揪殺妻案凶嫌

疫情衝擊外銷農產品 翁章梁北上拚行銷

相關新聞

關心地方師生 新港六興宮贈加持版額溫卡

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣新港鄉溪北六興宮日前準備正黑面三媽祖加持過的限定版額溫檢測卡，贈送新港鄉國中小、幼兒園各級學校師...

血庫庫存拉警報不足6天 尤其O型缺最多

新冠肺炎疫情影響，許多捐血活動也取消，台中捐血中心血庫庫存拉警報不足6天，雲林六房媽響應愛心今天在紅壇舉辦捐血活動，並贈...

口罩外交有成效 台南再推好麵外交

台灣用口罩做外交，獲得不少好評，現在還有「好麵」 外交，台南市長黃偉哲之前因有人趁著疫情搶物資，推出台南好麵，要大家「盡...

改搶在地客 飯店客房變辦公室

受疫情衝擊，各大飯店業績下跌，「山不轉路轉」，業者在疫情中開發新商機，為了不讓客房閒置，各飯店改搶「在地客」，將客房轉作辦公室出租或是推出短時數專案，拓展需要安靜空間異地辦公的客群。

濕盟費時3年 找回台南濕地生態

台灣濕地保護聯盟長期來關注台南濕地保育，也認養濕地，推動生態保育，卻也發現濕地的危機，包括北門地區紅樹林減少、種電等問題，目前濕盟認養港尾溝溪滯洪池，經過3年的努力，鳥類已有30多種，生態回復了，居民散步中更了解到濕地的重要。

娛樂漁筏紓困 台南擬比照運輸業

本報日前報導有關「娛樂漁業紓困」業者憂看得到吃不到，台南市農業局昨表示，經洽農委會表示原規範申請確有營業額門檻及需附營收減少證明，將研議修改比照遊覽車及計程車模式採船筏證件即可申請。全案仍待農委會作業規範定案公告施行，再個別通知業者輔導辦理。

雲林西瓜網購400元 限3500顆

雲林縣二崙鄉大西瓜進入盛產期，雲林縣政府協助二崙鄉公所昨天起推出網路行銷周，即日起凡進入「2020二崙西瓜讚」粉絲專頁按讚就可參加抽獎，品質超優的大西瓜網購含運費才400元，機不可失；台南學甲大西瓜昨天也由市長黃偉哲出席西瓜節促銷，現場搶購一空。

雲林湖山淨水場 變身水教室

雲林縣湖山淨水場內的「湖山自來水環境教育園區」，3年用心經營打造環境優美的水公園，成為最佳的水資源教育場所，豐富又好玩，每個到過的孩子都愛上這片「尚水」的園地，昨天獲環保署通過環境教育設施場所認證，成為國內第3座，也是中區唯一的「水教室」，水公司歡迎報名參觀。

疫情紓困救命錢因卡債遭凍結 民眾求助嘉義縣議員

新冠肺炎疫情肆虐，衝擊自營作業者及勞工，勞動部針對自營作業者或無一定雇主勞工，提供3萬元紓困生活補貼，各地勞保局申請紓困...

疫情衝擊外銷農產品 翁章梁北上拚行銷

「把最好的農產品帶回家！」新冠肺炎肆虐，衝擊嘉義縣重要外銷農產文心蘭、洋桔梗、鳳梨等，縣長翁章梁與縣農會總幹事黃貞瑜合體...

影／1歲半男童頭卡溜滑梯縫隙 救護人員這招3分鐘脫困

台南市1歲半王姓男童今天下午3時36分在安平區怡平路與永華八街交叉路口旁附近公園的溜滑梯上玩耍，將頭鑽進扶手間縫隙，往後...

警察說故事：焚屍緝凶 來認屍男子竟是另1殺妻案凶嫌

嘉義市警局刑大偵二隊長林建南從警30餘年，參與各類刑案、偵破多起重大命案，他直言辦案要掌握細節、抽絲剝繭，透過科學分析，...

熱門新聞

墾丁步入空前觀光黑暗期 景點冷清到業者打哆嗦

警察說故事：焚屍緝凶 來認屍男子竟是另1殺妻案凶嫌

山友眼中小惡魔 蜱蟲咬人不鬆口

影／盧秀燕救一中商圈 1000元有找搞定三餐

東部唯一 花蓮慈院27日起受理適用對象自費驗新冠肺炎

大溪老街湧入1萬遊客 民眾：多為境外移入病例不擔心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。