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疫情紓困救命錢因卡債遭凍結 民眾求助嘉義縣議員

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
勞動部昨天公布無薪假最新數據，截至23日，全台實施無薪假的勞工數1萬8265人，人數創下10年來新高。本報資料照片
勞動部昨天公布無薪假最新數據，截至23日，全台實施無薪假的勞工數1萬8265人，人數創下10年來新高。本報資料照片

新冠肺炎疫情肆虐，衝擊自營作業者及勞工，勞動部針對自營作業者或無一定雇主勞工，提供3萬元紓困生活補貼，各地勞保局申請紓困踴躍。

有名嘉義縣自營業者今天向議員林緗亭求助，指稱申請核撥金融機構的3 萬元紓困救命錢遭凍結，經林緗亭追查結果，原因是欠卡債，紓困款落空，求助者大失所望，林緗亭詢問勞工單位，為避免紓困款為了欠債遭凍結，可改申請發給支票。

林緗亭說，有卡債勞工申請紓困款3萬元，小心被凍結，1名申請紓困自營業者，3萬元紓困金迅速核定下來，卻因有卡債，直接被凍結，經洽詢勞動部，才得知申請書上有注意事項，可以提供支票選項，避免被凍結。

為避免發生類似情形，林緗亭呼籲若有卡債或債務，還未申請的自營作業者，或無一定雇主勞工，委請所屬職業工會代辦，選擇支票發給，否則申請通過的紓困款，無法支用。

勞動部在申請注意事項規定：如有債務問題，無法提供金融機帳號匯入補助款者，可檢具證明文件，或向職業工會釋明明原因，由職業工會另函請勞保局以發給支票方式處理。勞動部說，補助自營業者3萬元設排富門檻，月薪2萬4000元以下者可申請，住宿餐飲、批發零售、運輸倉儲與休閒服務業優先。

林緗亭 勞動部 債務 疫情紓困

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