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疫情衝擊外銷農產品 翁章梁北上拚行銷
「把最好的農產品帶回家！」新冠肺炎肆虐，衝擊嘉義縣重要外銷農產文心蘭、洋桔梗、鳳梨等，縣長翁章梁與縣農會總幹事黃貞瑜合體，今天下午北上台北市希望廣場，舉辦嘉義優鮮「嘉義物產鳳梨花卉蔬果節」行銷推廣活動，現場40攤嘉義小農展售，翁、黃賣力行銷，吸引大批消費者選購。
翁章梁、黃貞瑜是民進黨大型造勢活動最佳主持拍檔，翁選上縣長，兩人少機會合體，這次為行銷農特產再度合體，兩人在現場較勁，看誰能最快將手中一籃鳳梨銷售一空，貼心準備花束，提前祝福攤商「母親節快樂」，行銷嘉義優質農產品，為攤商拚買氣。
疫情影響，國產花卉外銷受阻，縣府邀花農北上行銷當季花卉，包含百合花、蝴蝶蘭，推出「紅配綠」集點換鳳梨關產品活動，在「嘉義縣政府農業處」臉書粉絲專頁打卡的前50名，可獲得「療癒系居家花材包」。
翁章梁說，嘉縣得天獨厚，位處北回歸線黃金地帶，土壤偏酸性紅土，適合鳳梨生長，嘗鮮正是時候，獨特品種「玉蘭花鳳梨」，口味特殊，切開後花香氣味撲鼻，蘭花栽培到收成需要4年，農友很辛苦，現場有大林鎮文心蘭、阿里山百合花、鹿草鄉蝴蝶蘭、竹崎鄉洋桔梗及國蘭。
黃貞瑜說，每次嘉義周農產品行銷推動活動，農友都大力支持，疫情影響，民眾減少出門，縣農會當銷售平台，只要一通電話，宅配送到家服務，現階段以產地價回饋消費者，心動不如馬上行動，大林是蘭花生產重鎮，有「米蘭小鎮」別稱，「錯過周末活動沒關係，撥打電話，縣農會為你找優鮮農產品送到家」。
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