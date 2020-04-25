影／1歲半男童頭卡溜滑梯縫隙 救護人員這招3分鐘脫困

台南市1歲半王姓男童今天下午3時36分在安平區怡平路與永華八街交叉路口旁附近公園的溜滑梯上玩耍，將頭鑽進扶手間縫隙，往後抽頭卻卡住動彈不得，他嚇到臉色蒼白不斷哭泣，父親也慌了手腳，緊急打119求救。消防局派員馳往現場，安撫其情緒，再以毛巾保護頭、頸部，順勢將人側身往前推，並由前方救護人員接下脫困，男童未受傷，脫困後飽受驚嚇，嚎啕大哭。

消防局救災救護指揮中心據報，安平區怡平路與永華八街交叉路口旁公園內有1名1歲半男童頭部卡在遊樂器材，緊急調派安平及永華分隊，共計出動4車、8人前往處理。

救護人員到場後，發現男童卡在扶手間縫隙，他已嚇到臉色蒼白不斷哭泣，4、5名救護人員安撫其情緒，再以毛巾保護頭、頸部，伸手抓住手腳而不要亂動，現場救護人員分成兩組，順勢將男童側身往前推，由另頭救護人員接下，前後不到3分鐘脫困，男童嚇到嚎啕大哭，救護人員安撫說「沒事了、沒事了」。

父親看到男童順利脫困，不斷向救護人員致謝，也抱起小孩不斷安撫其情緒，所幸男童並未受傷，但飽受驚嚇，嚎啕大哭。父親表示，兒子未受傷不用送醫。