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警察說故事／焚屍緝凶 來認屍男子竟是另起殺妻案嫌犯

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警察說故事：焚屍緝凶 來認屍男子竟是另1殺妻案兇嫌

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
林建南（右）20年前偵辦一起焚屍案，案情曲折、離奇，到場認屍男子涉及另一箱屍案，最後被現任嘉義市警局長，時任台南縣新營分局長張樹德破案。記者卜敏正／攝影
林建南（右）20年前偵辦一起焚屍案，案情曲折、離奇，到場認屍男子涉及另一箱屍案，最後被現任嘉義市警局長，時任台南縣新營分局長張樹德破案。記者卜敏正／攝影

嘉義市警局刑大偵二隊長林建南從警30餘年，參與各類刑案、偵破多起重大命案，他直言辦案要掌握細節、抽絲剝繭，透過科學分析，每具屍體「都會說話」，參與辦案者冥冥中也和受害者溝通，像20年前嘉義縣竹崎殺妻焚屍案，他曾被死者託夢，偵辦過程1名男子到場認屍，最後竟是另1殺妻案兇嫌，讓他至今難忘。

●屍體燒焦難辨 鑑識找線索

林建南說，20年前他任職竹崎警分局，5月某天中午他和同事外出用餐，忽接到通報發現焦屍，他立即到場查看，發現道路旁冒白煙、難聞氣味，走近確認竟是一具燒焦屍體，屍體已嚴重燒毀、無法辨認身分。

他說，初步勘驗後研判死者年輕，身高僅約150公分，口中裝製多顆假牙，身體並無明顯外傷，透過鑑識、科學分析確認是女性，另從衣物餘燼、剩下牙齒，研判死者從事服務業、環境不差，他和同事為清查身分，那段時間到各牙科拜訪，清查曾製作瓷牙的女子身分，但一直沒有線索。

●男子大膽認屍 還趨前仔細觀察

林建南說，當時透過媒體報導，請民眾針對失蹤人口認屍，台南某老翁報案，指女兒失蹤多日，懷疑被殺、並認為吳姓前夫涉案，警方立即傳喚老翁及吳男到殯儀館認屍。

林建南指出，吳男是陸戰隊退役軍官、身材壯碩，看見焦屍不僅不害怕，還彎腰靠近、探頭仔細觀察。當時為了探探對方虛實，他還趁機拍拍吳男背後問「有沒有你妻子特徵」，但吳非常鎮定回應「不是前妻」，膽大行徑讓他印象深刻，最後抓到兇手，證實吳男的確非該案兇嫌，卻涉及另起命案。

●女來夢裡罵髒話 隔天就接獲新線索

林建南指出，焚屍案死者查不出身分，現任嘉義縣警局公關主任，時任竹崎警分局刑事組長黃丁旺和他，先後都到現場焚香祭拜、請受害者協助，祭拜後當晚，他就夢到一女子，夢中那名女子慢慢靠近他，但他篤信佛教、遇特殊狀況習慣念大悲咒護身，夢裡只聽見女子罵句髒話就消失。

他說，隔天黃丁旺就說，聽「師父」說女子有傳消息，當時他還才驚覺，是不是夢中女子，還好隨後就接到嘉義市某停車場報案，指有女子停車20天未取，經調查駕駛是范姓女子，警方取得范女父母血液比對DNA，確定當天駕駛范女就是焚屍案受害者，並循線查出范女丈夫劉男涉重嫌。

林建南說，調查得知范女與劉姓丈夫約好要談判，此後劉即不知去向，警方認為劉男涉嫌重大，四處查緝，最後在嘉義縣梅山鄉將他逮捕，劉也坦承因感情不睦，先將妻子勒斃、再載到竹崎鄉某道路旁暗處潑灑汽油焚屍，范女生前口頭禪就是那句髒話。

林建南說，本案偵破後，台南縣另起箱屍命案也突破疑嫌心防破案，犯案者就是日前認屍的吳男，箱屍案偵辦人就是現任嘉義市警局長張樹德。

時任竹崎警分局刑事組長黃丁旺。圖／本報資料照片
時任竹崎警分局刑事組長黃丁旺。圖／本報資料照片

嘉義 屍體 命案

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