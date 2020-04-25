影／「台南鳳梨好筍季」限兩百人參加 還是很熱鬧

台南市政府與關廟公所、關廟農會今天下午在關廟大潭埤公園舉辦「台南鳳梨好筍季」地方產業活動，因為新冠疫情影響只限定200人參加，會場還是吸引不少民眾參加。

市長黃偉哲到場還是賣力推銷在地特產竹筍鳳梨， 他說，今年雖然因為疫情影響，鳳梨沒辦法銷往中國大陸，但市府與地方各界同心協力促銷，今年鳳梨銷路不錯價格也能夠挺住。

關廟區長王素珠指出，現場安排旺萊市集有農會、在地青農、產銷班果農、扮手禮業者，展售及行銷在地優質安全農特產，區公所因應疫情昨天園區已全面噴藥消毒，禁止人員進入，今天參加者一律實名制登錄，需先經由五甲國小提供紅外線體溫監測儀，手部消毒、全程戴上口罩及保持1公尺的距離，入口處有吉安醫院防疫支援，務必做到「防疫零缺口」。