安平老街生意更冷清 要闢外送殺出血路
台南市安平老街每到假日，下午時段是人潮最多的時候，從清明連假政府對人多景點發布細胞警示後，人潮明顯減少，今天下午3點多安平老街依然遊客稀稀落落。商家說，只能期待月底，若敦睦艦隊疫情平穩，遊客應會較多。
天妃里長周明財表示，安平老街連續3星期的周末假日都是遊客不多，商家生意相當清淡，業者已在討論，要另闢外送服務，殺出生路。
周明財上周六約中午12點時走了1趟安平老街，發現遊客是小貓兩三隻，少得可憐；快兩點了又走一趟，遊客有較多，但仍零零落落，到了3點多，人潮有較多了，還是無法和過去相比，少了6、7成。
今天下午3點多，遊客較上週同時段更少，整個老街相當冷清，部分商攤幾乎沒生意。商家表示，這禮拜人更少，可能和敦睦艦隊有官兵感染有關，只能期待51連假時，疫情平穩，遊客人數才會增加。
周明財說，現在市區許多商家都有外送服務，外帶的比例也大增，因安平老街離市區較遠，會專程來外帶的不多，若增加外送，應有助於增加收入。
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