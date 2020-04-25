51連假前的周末遊客少 雲林人打趣說「消毒水比人多」
下周就是51勞動節連假，為迎接連假到來，雲林各景點都加強消毒防疫措施，凡人可能所到之處，必定全面消毒，有工作人員就打趣說，「消毒水都比人多了！」。北港朝天宮也贈送消毒水給前來朝拜的民眾，劍湖山世界飯店歐式自助餐也加裝隔離玻璃，讓民眾用餐更安心。
朝天宮說，這幾個假日拜拜的人陸陸續續都有，畢竟疫情再嚴重，拜型保平安還是必要的，「人花花啦！」（人並不多之意）。由於先前澎湖科技大學贈致大批消毒水給朝天宮，廟方也分裝轉贈給北港地區各校，同時也裝成小瓶裝提供給來拜拜遊客索取。
劍湖山世界今天的遊園狀況順暢，人和平日差不多，遊樂設施不用多等就可玩樂，由於園方推出當日壽星免費，當月壽星也只需200元，吸引遊客入園遊玩，尤其較多的人選擇散步森林區享受芬多精。
同時，劍湖山渡假大飯店二樓蔚藍西餐廳的餐檯也加裝防護罩，餐桌距離拉大。客房推出回饋專案，一泊三食兩人同行每人只要1600元等特惠方案，吸引許多消費者青睞。
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