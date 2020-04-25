守護台南濕地 鹽水溪紅樹林美得令人讚嘆

台灣濕地保護聯盟長期來關注台南濕地保育，也認養濕地，推動生態保育。卻也發現濕地的危機，包括北門地區紅樹林減少、種電等問題。目前濕盟認養港尾溝溪滯洪池，經過3年的努力，鳥類已有30多種，最重要是居民已知道濕地的重要。

台灣濕盟二仁溪生態保育及體驗服務推廣計畫專案經理人劉清榮表示，濕盟因倡議設置四草保護區、七股國家風景區而成立，欣喜後來陸續設置台江國家公園、雲嘉南國家風景區，而且曾文溪口、四草都成為國家級濕地。

台南沿海濕地從北門、七股、安南區、安平到南區，除了生態豐富外，濕地最重要的意象就是紅樹林，目前最大面積的就是鹽水溪下游出海口，兩岸綿密的紅樹林，愈來愈茂密，蔚為壯觀，主要是海茄冬與欖李；因沿線有長達數公里的單車道，已成重要觀光景點。四草與七股溪口、北門雙春也有大量紅樹林，但北門雙春已出現部分紅樹林枯死的危機，需要重視。