阿里山遊樂區周末入園不到千人 商家：心情如洗三溫暖

新冠肺炎疫情肆虐，敦睦艦隊爆發群聚感染，傳出確診案例四處趴趴走後，許多民眾不敢外出，嘉義縣阿里山森林遊樂區雖非確診官兵的足跡，卻受波及，今天周末入園遊客不到千人，園區景點冷冷清清，商家沒生意上門，心情如洗三溫暖。

清明連假，阿里山遊樂區櫻花季，吸引單日逾5000人的爆量遊客，遭中央疫情指揮中心發布細胞簡訊警示，戴口罩、保持社交距離，假期結束，嘉義林管處管制入園人數每日上限4355人，旅宿業受衝擊，許多遊客退訂，入園人數大減，商家感嘆說，「阿里山不是墾丁大街， 卻一樣被警示」。

前陣子，國內3天零確診，周休假日，阿里山遊樂區吸引1712名遊客入園，但才過一周，傳出敦睦艦隊爆發群聚感染，確診案例四處趴趴走，遊樂區受波及，遊客直直落，今天周末只有985名遊客 入園，未達管制人數4355人，林管處透過廣播放送提醒，保持社交距離，戴口罩。