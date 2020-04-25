「裝蒜」算你狠！娃娃機都能夾蒜頭 還標榜可防疫咧

這台娃娃機還真的「裝蒜」耶！大蒜減產加上疫情，價格上揚，零售價每台斤可賣到150元，雲林虎尾鎮靠近菜市場的商店竟有娃娃機業也放進一袋袋大蒜作為獎品，很多婆婆媽媽都只看不夾「要夾到冬時！用買的卡緊啦！」。

娃娃機上寫著「蒜你狠！台灣蒜頭防疫聖品」來吸引顧客，還真有一些年輕人試試手氣，挑戰重量大的蒜頭，雖每袋只有4、5顆蒜頭，但想用十元夾一袋回家，的確也得費一把勁。

好奇民眾說，娃娃機獎品琳瑯滿目，有3C產品、布偶娃娃、文具、飾品等，甚有情趣用品等，但擺放蒜頭讓人夾，倒是很少見，很新鮮也滿好玩的。

今年大蒜減產，加上坊間傳說大蒜有殺菌、抗菌功效，更可增加人體抵抗力，吃蒜防疫的人也不少，使大蒜鎖路大增，價格水船高，曬乾的蒜頭每台斤賣到120元到150元，所以，娃娃機業者腦筋動得快，只要市場有需求、有賣點，娃娃機也都可「裝蒜」。