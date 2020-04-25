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宅在家賞螢！「阿春爸」拍出超療癒「梅嶺線上賞螢趣」
台南楠西梅嶺賞螢季正當時，台南市政府配合中央防疫措施，針對主要的賞螢區「伍龍步道」啟動「梅嶺風景區管制措施」，為服務無法上山，或防疫宅在家民眾，觀旅局推出「梅嶺線上賞螢趣」，畫面很療癒，充滿幸福感。
觀旅局長郭貞慧表示，小小的螢火蟲飛舞與閃爍不定，無法採現場直播（只會看到黑壓壓一片），特別邀請台南在地的旅遊作家「阿春爸」（黃大黃）以縮時攝影的方式，多次上梅嶺伍龍步道拍攝取景，終於整理出1分鐘的縮時影片讓大家不出門線上也能幸福賞螢趣。
短短一分鐘的影片是得來不易，「阿春爸」嘗試用攝影方式，但螢火蟲離太遠或光線不足，就拍不出螢光閃閃的美，因此花了兩個晚上，每晚4小時，每次動用4部相機，一部拍約2、3百張照片的縮時攝影，才產出如臨現場的賞螢影片，影片已在台南旅遊臉書粉絲團上線。
從4月18日至5月3日止為期3周6天周休假日，採實名制總量登記報名及分時、分流上山的管制措施，截至今日，4月26日及5月3日尚有名額，可供民眾線上預約登記。
「梅嶺風景區(伍龍步道)管制措施」線上報名網址https://is.gd/JHml6O
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