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台南市響應世界地球日 今辦推廣無痕飲食呼籲民眾減碳
台南市環保局今天在仁德區「微笑虎山」前廣場舉辦「氣候變遷行動」主題世界地球日50周年活動，市長黃偉哲邀請地方人士響應，號召大家力行無痕飲食，為環境盡一份心力。
環保局表示，邀請尖山埤江南渡假村、中華醫事科大、官田國中、南化國中、龍崎國小、慈濟臺南分會、龍崎永續發展協會、新光社區、橋南社區等單位團體共襄盛舉，展現南市攜手推動環境教育。
現場橋南社區掌中戲表演，用廢棄物製作戲偶演出環保戲劇，詼諧有趣內容讓人看了哈哈大笑，環保局也依不同主題設立攤位，宣導環保觀念及行動，現場蔬食餐點用在地食材製作減少碳足跡，共減碳190公斤，期望民眾身體力行無痕飲食、節能減碳。
黃偉哲表示，今年地球日50周年，長久以來市府及在地機關學校團體對環境保護不遺餘力，希望地球日活動呼籲更多市民一起力行環保行動，疫情期間自備環保餐具環保杯，兼具環保及衛生。
環保局長謝世傑說，目前新冠疫情期間，維護環境的工作更要加緊推動，呼應今年地球日主題，環保局近年來也大力推行許多節能減碳的措施，例如機車汰舊換新、以功代金、限用免洗餐具、提倡綠色消費等，也希望社會大眾在日常生活能配合無痕飲食行動，減少一次性餐具的使用，真正從源頭減量。
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