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大啖學甲大西瓜 黃偉哲：要珍惜可以出門享美食逛夜市
台南市長黃偉哲今天出席學甲西瓜文化節時表示，中央打拚和地方配合，才能維持受新冠肺炎干擾很小，大家才可以出門吃東西，逛夜市，大家要珍惜，珍惜的方法就是要戴口罩，要洗手，維持社交距離。
黃偉哲說，現在是防疫期間，中央政府這麼打拼，市政府也全力配合，讓台灣維持可以做生意，可以來吃東西，安全的環境。看到隔壁的國家，大家都很愛去的日本和韓國，但日本現在整個都封鎖，花都賣不出去，飯店也沒開，韓國也是很嚴重，不用說美國也不用講歐美，所以大家都要珍惜，像學甲夜市很熱鬧，但是你逛夜市，沒戴口罩，沒洗手，又沒維持社交距離，就比較危險。
黃偉哲也提到磐石雷艦多危險，一艘軍艦裡面這麼多人都中標，能維持這麼好的，但台南是六都裡面新冠肺炎確診病例最少的，台南有16例確診病例，別的縣市有的到116例，台南更要很注意。
2020學甲區西瓜文化節促銷活動今天在學甲區華宗紀念公園登場，因防疫影響到大西瓜買氣，考量後西瓜節照常舉辦，但會場也有量體溫、戴口罩、保持安全社交距離等防疫措施，瓜農載來的大西瓜，都被搶購一空。
學甲區長邱志榮表示，今年西瓜評鑑競賽共有24位瓜農參加，以果重、甜度、外觀及肉質綜合評分，由梁敏聰以果重36.37台斤、甜度達到14、並以較優的外觀及肉質奪得今年度的「西瓜王」；第二名郭瑞棋；第三名陳玉秀。
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