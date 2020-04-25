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娛樂漁筏紓困 台南市農業局：研議比照遊覽車和計程車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股潟湖娛樂漁筏受到疫情衝擊，生意慘淡。圖／林明德提供
台南七股潟湖娛樂漁筏受到疫情衝擊，生意慘淡。圖／林明德提供

本報報導有關「娛樂漁業紓困」業者憂看得到吃不到」，台南市農業局表示，經洽農委會表示原規範申請確有營業額門檻及需附營收減少證明，將研議修改比照遊覽車計程車模式採船筏證件即可申請。全案仍俟農委會作業規範定案公告施行，再個別通知業者輔導辦理。

農委會規畫新增協助娛樂漁業漁船（筏）經營紓困，將補貼業者3個月之經營成本及船員薪資，娛樂漁業漁筏以18公尺為界，娛樂漁業漁船以20噸為界，未滿者每船每月2萬元，以上者每船每月3萬元。

台南七股龍海號船長林明德說，據說補助還要看營業額，這樣並無客觀標準，有人認為30萬元是賺錢，有人認為300萬元是賠本，希望是比照遊覽車及計程車，漁筏是一張證件一件補助。

農業局表示，農委會已宣布對娛樂漁業漁船（筏）業者規畫補貼營運資金，後續申請作業規範待農委會公告施行，待後續農委會正式公布相關申請作業流程後，再通知業者辦理。

農委會 計程車 遊覽車

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