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夢幻全新兒童遊具、綻放花旗木 竹崎親水公園整修完工
嘉義縣政府爭取中央前瞻水環境改善計畫，補助7000多萬元，整修竹崎鄉牛稠溪畔親水公園，封園半年多施工，最近完工提前開放，近百棵成排粉紅花旗木綻放，夢幻美景，全新親子遊戲區吸引大批親子體驗，成為台三線新的觀光休閒亮點。
縣長翁章梁上午由水利處長林谷樺、竹崎鄉長曾亮哲等，視察公園，步行新完工的森活步道、觀賞花旗木，在兒童遊戲區與親子互動，對新面貌公園感到滿意，指示加強安全維護，增加遊戲區家長座椅，他說，「親水公園重新整修完工，將成為台三線觀光休閒櫥窗」。
翁章梁關心原公園攤販安置，曾亮哲說，在園區後方規畫攤販集中區，維護景觀整潔，鄉民要他將公園原停放阿里山古董小火車要回來，希望阿里山林鐵文資處修復後交還，停放竹崎車站動態保存，
兒童遊戲區不採用罐頭遊具，全新好玩的遊具，吸引親子搶先體驗玩樂，彈性地墊避免受傷，有遊客反映汲水器脫落，經曾亮哲與林谷樺當場協調，保留汲水器加強安全設備。
親水公園位在台三線竹崎大橋旁，緊臨牛稠溪畔，佔地近12公頃，是進入阿里山的重要門戶，整修工程包括入口廣場、森活步道、親水體驗、遊戲活動、車道改善、排水護岸等工程。
公園有2座吊橋，成排花旗木桃紅花兒盛開，疫情影響，公園整修完工，未舉辦慶祝啟用活動，低調開放，假日逛公園民眾增多，透過園區更新新風貌景點，與園區天空步道、阿里山鐵路及牛稠溪、獨立山等自然美景及文化資產結合，吸引遊客。
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