陳亭妃阿嬤逝世 蔡英文悼念不忘向大家說：替國軍加油

民進黨立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍的阿嬤陳王清桂15日晚間逝世，享年97歲，蔡英文總統、台南市長黃偉哲今天上午前往悼念慰問，待了約15分鐘，蔡英文搭車離開前特地向一旁的民眾揮手打招呼，並說「大家要替國軍加油！」

陳亭妃、陳怡珍從小由阿嬤帶大，選舉時阿嬤都是最佳助選員，陪同拜票。陳亭妃在2017年投入民進黨台南市長初選時，首支形象廣告就邀請阿嬤一起拍攝，祖孫共搭火車，展現對家鄉情感。

本月初陳王清桂因身體不適住院，15日晚間逝世，陳亭妃在臉書發文說「好痛…好痛…好痛…從小帶我長大，最疼我的阿嬤睡著了！」陳亭妃說，阿嬤不喜歡麻煩人，早就把自己的後事交代清楚，一切都遵照佛教禮儀舉辦。

今天上午10時多，蔡英文總統前往悼念，除了向喪家表達致意之外，也向一旁的民眾鞠躬揮手，並主動喊話：「大家要替國軍加油」。