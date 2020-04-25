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用一生愛台灣甘惠忠神父追思禮拜 蔡英文親頒褒揚令

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
甘惠忠神父遺物展。記者吳淑玲／攝影
甘惠忠神父遺物展。記者吳淑玲／攝影

台南市學甲伯利恆社福基金會今天為甘惠忠神父舉辦追思禮拜，總統蔡英文出席親頒總統府褒揚令，由天主教台南教區主教林吉男代表接受，表彰甘惠忠神父50多年一生奉獻給台灣，是「正港台灣人」。

創辦德蘭、樂仁啟智中心和伯利恆社福基金會的甘惠忠神父，4月16日在美國紐約病逝，享年84歲，安葬在瑪利諾教會墓園，主教林吉男說，雖然和甘神父想留在台灣、死在台灣、葬在台灣的心願有別，但他灑下的種子，已在台灣發芽。

蔡英文總統致詞時細數甘惠忠神父事蹟，很年輕就來到台灣，造福無數弱勢兒童，把一生精華歲月獻給台灣，深入台灣各地樂會國語、台語、客語和泰雅族語，在台灣醫療資源缺乏年代，創立第一間早療機構，為早期療育，打下關鍵基礎。

蔡總統表示，甘惠忠神父是特殊教育之父，也是推動早期療育的先驅，最大的心願是建立伯利恆早療和融合教育中心，也說「希望他們能夠抬起頭，看看美麗的天空」，因為奉獻的精神，凝聚感動很多人而實現，是慈愛與奉獻的寫照，謝謝甘神父一生台灣這塊土地的無私付出。

蔡英文說，許多長期在台灣服務的外籍神職人員，把臺灣視為故鄉，2016年國籍法修正，甘神父2017年正式成為首位取得我國身分證的外籍人士，3年前雙十國慶即使受傷，也堅持出席領唱國歌，神采飛揚，充滿熱情，至今印象深刻，是「正港的台灣人」。

甘神父在2014年獲頒台南市榮譽市民，2017年取得台灣身分證，4月20日為甘神父追思彌撒時，台南市長黃偉哲再頒發「正港台灣人」台南卓越市民表揚狀給甘惠忠。

伯利恆基金會表示，甘神父用一輩子守護慢飛天使，早年台灣生活困頓，特殊教育的孩子根本沒有學習機會，神父不顧一切推動早期療育，還派老師遠赴美國學習，逐步開啟早期療育。

甘神父用行動愛台灣，27歲飄洋過海到台灣，民國65年接掌安平瑞復益智中心，是全國第一所日間照護機構，後又創辦高雄樂仁啟智中心、玉井德蘭啟智中心，86年創辦伯利恆文教基金會，附設慈母幼兒園推動融合教育。

甘惠忠神父追思禮拜。記者吳淑玲／攝影
甘惠忠神父追思禮拜。記者吳淑玲／攝影
甘惠忠神父追思禮拜，總統府褒揚令。記者吳淑玲／攝影
甘惠忠神父追思禮拜，總統府褒揚令。記者吳淑玲／攝影
甘惠忠追思禮拜，總統蔡英文（右）親頒總統府褒揚令，由天主教台南教區主教林吉男代表接受。記者吳淑玲／攝影
甘惠忠追思禮拜，總統蔡英文（右）親頒總統府褒揚令，由天主教台南教區主教林吉男代表接受。記者吳淑玲／攝影

神父 台灣人 蔡英文

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