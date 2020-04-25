二崙西瓜開賣囉！價格公道又好吃3500顆限量網購

雲林又甜又好吃的二崙鄉大西瓜開始進入盛產期，雲林縣政府協助二崙鄉公所今天起推出網路行銷週，即日起凡進入二崙西瓜的粉絲專頁按讚就可參加抽獎，且品質超優的大西瓜網購含運費才400元，價格公道，機不可失，歡迎踴躍訂購。

雲林副縣長謝淑亞說，雲林縣是國內西瓜的主要產地之一，種植面積多達1850公頃，約佔全國18%，主要產地在二崙、崙背及東勢等鄉，其中二崙種植面積就佔超過648公頃，更是雲林的最大產地。

謝淑亞說，4、5月為西瓜盛產期，二崙西瓜生長濁水溪河床旁，獨特生長環境與沙質，具有汁多味美、甜而不膩的特點，吃過的人都讚不絕口。

二崙鄉長鐘福助也說，因應疫情，今年改變西瓜行銷通路，提供便利性採購，針對不同消費族群，透過網路或不同通路串聯農民與消費者「直銷」，減少運送里程，提供更新鮮的西瓜，區隔市場確保西瓜銷售競爭力，增加農民收益。

鐘鄉長說，網路行銷周即日起至5月8日，只要來二崙西瓜市場打卡就送西瓜，或進入2020二崙西瓜讚粉絲專業貼文按讚分享，並留言tag兩位好友即可參加抽獎，數量有限送完為止，請把握機會。

農業處魏勝德處長說，雲林西瓜已成為內行人買西瓜的首選，防疫期間，大家能多買好吃又消暑的西瓜，助農又增強健康，一舉兩得。