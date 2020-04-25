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嘉義市樹葬區啟用 提供168個葬位循環使用

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
工作人員向黃敏惠說明樹葬方式。記者卜敏正／翻攝
工作人員向黃敏惠說明樹葬方式。記者卜敏正／翻攝

嘉義市環保樹葬區璞真園昨天啟用，園區採公園化設計，以生態步道分隔A、B兩區，園內種植草皮及14株福木，圍繞每一株福木可供12個葬位，總計168個葬位，下午樹葬區即有第一名樹葬者入葬。

據內政部統計105年全國遺體火化率96%，107年達到98.24%，顯示民眾葬俗觀念轉變，另火化後國人多將骨灰安置於納骨設施，但我國地狹人稠，土地資源有限，若火化後骨灰改以樹葬、花葬、海葬等環保自然葬法，不但節省土地資源，亦符合環保觀念。

黃敏惠市長昨為璞真園主持欲用儀式，說明取名「璞真園」就是返璞歸真、回歸自然、繼續用愛守護這塊土地。感謝所有業者丶市府同仁努力，才能提供更體貼細緻服務，讓先人安息、讓家屬寬心丶撫慰。

嘉義市殯葬管理所表示，樹葬體現了「入土為安」、「回歸自然」、「反璞歸真」的概念，不立墓碑、不設墳、不標示亡者姓名，讓骨灰回歸成為土地的一部分，永續循環於世上。

嘉義市樹葬區入口設置有石碑，命名為「璞真園」，園區以公園化設計，總計168個葬位，同時168個葬位也會繼續循環使用丶提供服務。

樹葬流程為遺體或起掘骨骸火化後，將骨灰研磨再處理，裝入無毒易分解環保容器，由家屬或代表將骨灰連同紙袋一邊倒入葬位、一邊填土，以交錯方式安葬；家屬靜默追思，不焚香、不燃燒紙錢，數年後骨灰自然融於大地，突破傳統土葬占地築墓的思維，嘉義市、嘉義縣水上、中埔鄉民收費6000元，其他縣市居民9000元。

「璞真園」樹葬區昨天啟用。記者卜敏正／翻攝
「璞真園」樹葬區昨天啟用。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠昨天主持「璞真園」樹葬區啟用儀式。記者卜敏正／翻攝
嘉義市長黃敏惠昨天主持「璞真園」樹葬區啟用儀式。記者卜敏正／翻攝

樹葬 嘉義

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