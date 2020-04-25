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夜市提高防疫 台南市要求攤商顧客載口罩、不得試吃

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
提高防疫，台南市夜市全面要求攤商及顧客戴口罩，且不得提供試吃。圖／連姓讀者提供
提高防疫，台南市夜市全面要求攤商及顧客戴口罩，且不得提供試吃。圖／連姓讀者提供

新冠肺炎疫情衝擊全球，因應中央流行疫情指揮中心4月10日公布「主要景區、夜市等公共場域人流管制相關施」，台南市經發局召開夜市防疫宣導會傳遞中央指引，包含買賣雙方須全程配戴口罩、禁止試吃活動、單一出入口分流管制為原則、減少內用座位數及拉開距離避免人潮聚集等等。

台南市長黃偉哲對夜市防疫相當重視，民眾與攤商反映執行各項防疫措施造成營業與消費上的不便，市府都有接收到，但為了維護市民朋友的健康，防堵人潮聚集導致疫情擴散的可能性，還請各攤商及消費者配合「保持室外1公尺社交距離、減少內用座位數、鼓勵外帶及加裝隔板」等等，期望透過健全的防疫作為，讓防禦效果加乘。

經發局長陳凱凌表示，中央流行疫情指揮中心修訂「COVID-19因應指引：社交距離注意事項」，對於有明確出入口及管理人員的夜市，請督導攤商、工作人員及民眾務必配合全程配戴口罩；量測體溫倘遇發燒者，請勸導返家休養，另外請消費者避免邊走邊吃，防範潛在傳染風險。

市場處則表示，已邀集各夜市代表辦理防疫紓困宣導會，揭露中央與市府防疫指引，除鼓勵攤商檢少用餐區減少座位數及加裝隔板外，排隊熱區也可以改以號碼牌方式取代，讓飛沫傳染風險降到最低。

另外有關市場、夜市攤商紓困振興方案申請，可至經發局融資診斷服務平台查詢http://invest.tainan.gov.tw/financing/或電洽06-295-4293 將由人員協助說明。

防疫宣導會外，市場處也會派員每周至少1次至各夜市宣導，加深民眾防疫意識，針對公民有市場及廣場型夜市持續執行每週1次的環境消毒，提供安心的購物環境。相信透過業者、市府與民眾三管齊下，可以共體時艱，度過難關！

夜市 疫情 社交距離

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