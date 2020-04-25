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臭氧侵害著呼吸道和中樞神經 台南環保用這招守護
台南市環保局近兩年來抽查工廠排放的揮發性有機物VOCs，檢測結果與工廠申報結果差異達10％以上，經重新計算空汙費，追繳198萬元。環保局表示，其中主因在於業者成分分析比例有誤、漏報有害物種或未以最新安全資料表申報等。
南市環保局為確實掌握列管工廠排放揮發性有機物，不定期執行原料含量抽驗比對，以了解工廠揮發性有機物排放量申報的正確性。根據環保局統計，107年至108年第4季間共抽測15件樣品，其中10件抽測結果與申報數值差異度達10％以上，而抽測漏報的行業以金屬表面及塑膠品塗裝最多。
台南市長黃偉哲表示，空氣中的臭氧容易造成呼吸道刺激和損害，並可能損害中樞神經系統，對眼睛也有輕度的刺激作用，環保局透過科學儀器，結合大數據，找出汙染源高好發地點，並依法要求汙染減量，改善空氣品質。
環保局長謝世傑說，揮發性有機物及氮氧化物 NOx經日照光化學反應後會產生臭氧，對於降低產生臭氧的前驅化合物，業者可藉由提升製程技術，如將高揮發性的油性塗料改為水性塗料，或增設空汙防制設備，並提升防制效率及維護頻率等，都可降低空氣汙染物排放量。謝世傑建議，工廠可自主送驗使用的有機塗、漆料等物質，避免抽測數值超過原申報量10%而被追繳空污費。
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