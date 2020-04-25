疫情衝擊結婚新人少 媒人婆也要紓困送行李箱鼓勵成家

新冠肺炎疫情延燒，許多計畫結婚新人將婚禮、婚宴延期，有的甚至取消，重創結婚產業鏈，嘉義縣專業媒人婆黃淑晴無奈說，疫情影響，10對新人有7對婚禮延期或取消，少了紅包收入，她也變受災戶，卻未被政府列入紓困對象，為鼓勵新人結婚，即日起她送「幸福行李箱」。

嘉義縣政府民政處統計，1至3月全縣18鄉鎮市結婚新人共590對，較去年同期666對，減少76對。新人減少， 包括結婚用品店、婚紗禮服拍照、婚宴餐廳、飯店、婚宴表演團體、媒人婆等都相關行業都受影響，收入銳減，有結婚用品店業者說，從過年後至今幾乎沒生意上門。

「當媒人婆這麼久，沒碰過像今年這麼慘！」黃淑晴當媒婆30多年，她13歲當歌手四處唱歌，後來結婚成為媒婆，以媒婆打扮考街頭藝人，她說，疫情衝擊，許多計畫結婚新人紛紛延期婚禮或取消，10對新人有7對婚禮延期或取消。

她表示，通常準新人女方，大多希望能夠如期結婚，或先訂婚，有新人為發出喜帖等婚禮籌備，是否延期或取消爭吵，為鼓勵新人成家，她準備幸福行李箱好禮，要送即將結婚新娘子，她將送行李箱消息貼臉書宣傳，呼籲想婚朋友，心動不如馬上行動，從提親到訂婚、結婚，交給她包套服務。