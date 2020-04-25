疫情衝擊嘉義縣放無薪假突破500人 勞工：擔心丟飯碗

新冠肺炎疫情肆虐，即將屆滿百日，衝擊各行各業，受創產業不斷擴大，嘉義縣原有5家共246人放無薪假，不到半個月，增到13家共568人放無薪假，疫情持續，勞工擔心遭裁員資遣，勞動節將近，嘉義縣總工會理事長鄭介維呼籲資方不要裁員，勞資共體時艱，共度難關。

勞動部昨天公布無薪假最新數據，截至23日，全台實施無薪假的勞工數1萬8265人，人數創下10年來新高，企業家數804家，比上期15日新增216家、3444人。

嘉義縣雖是農業型態，但疫情對產業衝擊卻一波波，放無薪假產業勞工不斷增加，社會局統計，截至目前，實施減班休息共13家568 人，其中製造業11家552人，餐飲業1家13人，營造業1家3人。

民雄工業區1家知名機械製造公司，2月最早申報184名員工，從3月起到5月為期3個月放無薪假，後又增加9人；接著又有中埔鄉一家機械廠申請1名員工無薪假，2家機械廠194名員工放無薪假，接著餐廳、飯店、營造業也陸續傳出放無薪假。

申報無薪假某連鎖飯店洪姓經理說，疫情重創觀光業，陸客團不來，國旅團也沒，住房率直直落；放無薪假餐廳業者說，生意差，晚上等不到客人上門。

受疫情衝擊，下周全縣勞動節表揚大會延期，鄭介維說，各產業團體選拔139名模範勞工，擇期公開表揚，他說，目前未傳出裁員資遣及勞資糾紛，受衝擊最大還是觀光產業，政府已展開紓困。

社會局說，勞動部為協助在職勞工就業穩定，修正「充電再出發訓練計畫」，針對減少正常工時參加訓練課程勞工，提高訓練津貼時數，從每月100小時增到120小時，參訓勞工最高可領1萬8960元津貼；訓練費也從原來190萬提高到350萬元。