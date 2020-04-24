台南新化老街路邊紅線變黃線？ 公所給答案警方也回應
台南市新化老街路窄人車多，加上路邊違停汽機車險象環生，新化警方接獲反映，可能因外賣變多，許多車輛貪圖一時之便，違規臨停下車買東西，警方列入交通大執法路段，但在取締時因標線褪色不清楚，易引發爭議，新化區公所日前依舊線漆上紅線，引起部分店家反彈認為無法卸貨，影響生計。
新化老街原本騎樓外規畫人行道，因此在路邊線內再畫紅線禁止停車，後來地方以有騎樓為由，要求撤除人行道，將紅線改為黃線，可以臨時停車，兼顧老街商機。
新化區長吳金喜今表示，已請公所找出105年會勘紀錄，是有決議漆黃線，後來不知為何沒有執行，既然有紀錄就照紀錄，下周會請廠商重漆黃線，但也只能臨時停車3分鐘，超過時間及停在線外，警方仍會嚴格取締。
新化警分局指出，員警執法時，民眾對標線不清有疑議，才會請新化區公所重新上漆，至於是紅線或黃線，由區公所依法處理，原本兩側舊線是紅線，就是禁止停車，新化區公所表示有會勘紀錄也尊重，避免執法有爭議，將等區公所重新漆線後，再排班依法執行。
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