台南新化老街路邊紅線變黃線？ 公所給答案警方也回應

台南市新化老街路窄人車多，加上路邊違停汽機車險象環生，新化警方接獲反映，可能因外賣變多，許多車輛貪圖一時之便，違規臨停下車買東西，警方列入交通大執法路段，但在取締時因標線褪色不清楚，易引發爭議，新化區公所日前依舊線漆上紅線，引起部分店家反彈認為無法卸貨，影響生計。

新化老街原本騎樓外規畫人行道，因此在路邊線內再畫紅線禁止停車，後來地方以有騎樓為由，要求撤除人行道，將紅線改為黃線，可以臨時停車，兼顧老街商機。

新化區長吳金喜今表示，已請公所找出105年會勘紀錄，是有決議漆黃線，後來不知為何沒有執行，既然有紀錄就照紀錄，下周會請廠商重漆黃線，但也只能臨時停車3分鐘，超過時間及停在線外，警方仍會嚴格取締。