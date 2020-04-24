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文史團體籲保存南山公墓 南市府：非全面開發

中央社 / 台南24日電

台南即將迎來建城400年，但全市最大的公墓南山公墓卻面臨開發及保存爭議，台南市政府民政局今天表示，南山公墓執行的是專案性遷葬，非全面的整體開發計畫。

搶救南山公墓社團「地上台南」今天召開記者會，呼籲市府保存南山公墓，社團成員認為台南建城400年不應只是口號，妥善保存規劃南山公墓，是留下一個能和400年前台南對話的地方。

社團成員指出，台南市政府2018年以「促進城市發展」、「殯葬設施及土地使用量已飽和」等理由，要求南山公墓部分區域遷葬，並計畫在遷葬範圍建設殯葬專區，但市府應考量南山公墓的歷史、考古價值、及在城市發展上的意義。

社團成員表示，南山公墓內有許多市府掛牌的歷史名人墓，歐美和日本早有墳墓、殯儀館空間與城市共生的案例，公墓區更成為城市的休憩綠化空間，名人墓也能做為觀光亮點，市府應積極調查南山公墓名人墓葬，依文資法指定為「紀念建築」，讓台南人和歷史共生。

台南市政府民政局則發布新聞稿指出，南山公墓面積94.7公頃，地上墳墓約5萬門，2008年全區禁葬，市府執行南山公墓部分範圍專案性遷葬，公墓內屬自然人或教會的私人土地，不在殯葬專區用地範圍內，也沒有全面的整體開發計畫。

市府開發南山殯葬專區，規劃範圍由竹溪以北鄰火化場範圍（A區）5.6公頃、及竹溪以南至中華南路範圍（B區）10.87公頃，面積共16.47公頃，採現代化、立體化及公園化設計六合一殯葬專區，更包含古蹟公園，且提供一條龍式的服務。

目前，南山公墓殯葬專區（A區及B區）及西門路以西緊鄰住宅區遷葬範圍（C區），已進入地上墓葬文化資產先期調查作業程序，待文資審查及建議保存方式後，再進行下一階段評估規劃。

至於南山公墓是否展開地下考古試掘作業，民政局人員表示，待地上墓葬文化資產調查及審議結果辦理完成後，未來若進入實質工程開發階段，再依文化資產保存法等相關規定辦理。

南山公墓是台南許多名門望族死後安葬之地，文史團隊已發起搶救，且持續在臉書（facebook）發表專文探討南山公墓的歷史，台南文史工作者去年10月更實勘南山公墓，他們認為，南山公墓靠近竹溪和支流所建構的「風水地理」，是台南台地僅存的原始地貌，也是生態豐富的莽原區，墓制工藝見證時代的演變。

文化資產 考古 文史工作者

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