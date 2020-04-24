快訊

評／柯市府強推的「社子島開發計畫」 是都市計畫最負面示

誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

嘉義聚陽國家隊 力拚月產5萬件P3醫用防護衣抗疫

中央社 / 嘉義縣24日電

嘉義縣專門製造平價流行服飾的聚陽公司，因疫情未緩和，在嘉義頭橋工業區的研發中心再開設一條P3防護衣生產線，上月底開始量產，1個月可生產5萬件，有助於政府防疫工作。

嘉義縣長翁章梁和立委蔡易餘今天前往頭橋工業區參訪防護衣國家隊成員聚陽公司，了解防護衣生產線現況。因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，嘉義企業除了有口罩國家隊昭惠公司外，現在又有一家生產防護衣的國家隊，翁章梁讚揚聚陽公司是台灣之光，「台灣感謝你們」。

縣府表示，聚陽公司是一家專門製造平價流行服飾的成衣廠，海內外都有設生產線，研發中心設在嘉義縣頭橋工業區。這條設在頭橋工業區的防護衣生產線，產製目前國際最高P3規格高級醫用防護衣。疫情爆發初期，聚陽更排除萬難包下衛福部10萬件緊急防疫訂單，提供台灣防疫第一線醫護人員使用。

縣府指出，由於疫情未緩和，聚陽公司除了海外廠持續生產，在嘉義頭橋工業區研發中心再開設一條P3防護衣產線，3月底開始量產，1個月可生產5萬件，從原料端到產品都是台灣製（MIT），讓政府防疫工作吃了一顆定心丸。

縣府表示，聚陽公司董事何煌清也在公司公告欄上貼出勉勵員工的話，「我們公司很榮幸被政府指定生產防護衣國家隊，為了醫護人員安全，我們欣然接受訂單，但交期實在很緊迫，醫院也沒什麼庫存可用，大家很擔心，萬一疫情爆發怎麼辦？你們的工作就很重要了，生產不出來防護衣，交不了貨，代誌真大條，為了信譽、名譽、功德，我們只有加班趕製，完成任務！謝謝各位」。

嘉義 疫情

延伸閱讀

聚陽國家隊P3防護衣拚月產5萬件 供第一線醫護人員使用

防疫紓困併行！ 嘉義縣府區漁會助布袋觀光魚市度難關

全新雲梯車 嘉縣消防添利器

回響／特教生在家教育 8人有機會

相關新聞

聚陽國家隊P3防護衣拚月產5萬件 供第一線醫護人員使用

嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘上午參訪民雄鄉頭橋工業區，了解防護衣國家隊成員聚陽實業公司生產線現況，聚陽從未銷售醫用防護衣，...

奇美醫院病人多「預約看診」通關掃描QR Code減少排隊

奇美醫學中心每天門診量約5000人次就診，大批門診預約病人在各入口排隊等候詢問旅遊史，浪費很多時間，奇美今天公告即日起只...

台南封城兵推？ 黃偉哲：不會敲鑼打鼓兵推

台南市長黃偉哲今天被問起是否針對封城作兵推，他說，兵推並不難，若疫情指揮中心有給SOP指導，再根據台南的狀況作修正及應對...

肥料實名制農民怨打折供肥 農糧署：推合理施肥陣痛期

新冠疫情引爆肥料之亂1個多月，農委會15日推出肥料實名預購補助制，主委陳吉仲承諾預購7個工作天沒拿到肥料辭職，最近嘉義縣...

磐石艦確診病例傳和空軍軍人打球？台南市府：不予回應

國軍敦睦艦隊磐石艦一名確診病例在16日去台南永華國民運動中心、17日去成大光復校區高場西籃球場打球，日前台南市衛生局掌握...

台日友好攜手抗疫 新港、飛驒居民大字報空中祝福

新冠肺炎全球肆虐，台灣、日本同受其害，嘉義縣新港鄉與日本岐阜縣飛驒市，友好情誼近30年，飛驒市原邀新港鄉地方代表參加古川...

嘉義竹崎鄉親水公園整修完工 汲水器脫落遊客怨煞風景

嘉義縣政府爭取中央前瞻水環境改善計畫，補助7000多萬元，整修竹崎鄉牛稠溪畔親水公園，封園半年多施工，最近完工還未驗收，...

台南防疫 啟用貨櫃採檢站

台南市政府因應未來疫情所需擴大檢驗量能，昨天在台南醫院戶外啟用貨櫃採檢站。採檢區與被採檢區為密封式隔離，被採檢區則分為4間獨立空間，並有負壓、紫外線消毒設備，市長黃偉哲指出，醫護省去穿脫裝備時間，不必直接與民眾接觸，不僅省時，安全性也大幅提升。

反曾文南化聯通管 群眾抗議聲中 無人機宣導防疫

經濟部水利署前瞻計畫斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，台南市議會副議長林炳利、無黨聯盟總召林阳乙、市議員周奕齊以「台南人的怒吼」，昨天下午率地方居民數百人到水利署南區水資源局陳情抗議。南區水資源局長連上堯出面接陳情書並允諾會加強和居民再溝通，針對施工路線取得最大的共識，再報告市長同意發給施工執照，才會動工。

雲林微冊角落 進駐11家超商 閱讀不打烊

24小時閱讀不打烊！雲林縣長張麗善昨宣布，今年首創與縣內11家7-11門市合作，打造「微冊角落」，讓超商成為另類微型圖書館。

全新雲梯車 嘉縣消防添利器

嘉義縣消防局昨天在大門前封街舉行雲梯車及消防空拍機等新式救災器材啟用交接儀式，縣長翁章梁由消防局長呂清海等人陪同，登上全新雲梯車升到2層樓高，與使用20年退休的老舊雲梯車空中交接，當功成身退老雲梯車，垂掛「我退休囉！」布條，現場響起掌聲致敬。

防疫閱讀採梅花座 嘉市圖書館往昔排隊搶位不再

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市所屬文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館，都在閱覽區實施梅花座，以保持社交安全距離，並提早於下午5時休館，雖然座位減半，過往開門前排隊搶座位現象不再，館方強調將透過這段期間推展電子書閱讀。

熱門新聞

新北捷運都更案再添一件 住戶期待早日都更完成

來客剩1成！遊樂園變失樂園 竹縣8措施紓困

防疫人員辛苦了 汐止業者送千碗羹麵慰勞

記得儲水！桃園3萬戶5月4日將停水11小時

超勵志！從警32年報考5次 資深警楊達人考取警大警佐班

影／台中封城兵推？民眾反彈 蔡其昌：兵推就不要嚷嚷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。