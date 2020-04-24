嘉義聚陽國家隊 力拚月產5萬件P3醫用防護衣抗疫

嘉義縣專門製造平價流行服飾的聚陽公司，因疫情未緩和，在嘉義頭橋工業區的研發中心再開設一條P3防護衣生產線，上月底開始量產，1個月可生產5萬件，有助於政府防疫工作。

嘉義縣長翁章梁和立委蔡易餘今天前往頭橋工業區參訪防護衣國家隊成員聚陽公司，了解防護衣生產線現況。因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，嘉義企業除了有口罩國家隊昭惠公司外，現在又有一家生產防護衣的國家隊，翁章梁讚揚聚陽公司是台灣之光，「台灣感謝你們」。

縣府表示，聚陽公司是一家專門製造平價流行服飾的成衣廠，海內外都有設生產線，研發中心設在嘉義縣頭橋工業區。這條設在頭橋工業區的防護衣生產線，產製目前國際最高P3規格高級醫用防護衣。疫情爆發初期，聚陽更排除萬難包下衛福部10萬件緊急防疫訂單，提供台灣防疫第一線醫護人員使用。

縣府指出，由於疫情未緩和，聚陽公司除了海外廠持續生產，在嘉義頭橋工業區研發中心再開設一條P3防護衣產線，3月底開始量產，1個月可生產5萬件，從原料端到產品都是台灣製（MIT），讓政府防疫工作吃了一顆定心丸。

縣府表示，聚陽公司董事何煌清也在公司公告欄上貼出勉勵員工的話，「我們公司很榮幸被政府指定生產防護衣國家隊，為了醫護人員安全，我們欣然接受訂單，但交期實在很緊迫，醫院也沒什麼庫存可用，大家很擔心，萬一疫情爆發怎麼辦？你們的工作就很重要了，生產不出來防護衣，交不了貨，代誌真大條，為了信譽、名譽、功德，我們只有加班趕製，完成任務！謝謝各位」。