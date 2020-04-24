感恩醫護防付出鼓勵全球民眾 新市國中學生創作祈福
新冠肺炎疫情持續，台南出現確診病例造成民眾不安，新市國中美術班社團藝術老師張郁雅今天指導學生創作版畫，以瓶子為主題、瓶身以各國文字展現「平安」意象，學生創作出近50張「平安」版畫，還錄影祈求世界平安。
參與學生表示，大家這次一起完成一件有意義的事，是要鼓勵醫護人員、關心全世界各角落的人們。校長薛英斌說，希望以畫作感謝防疫與醫護人員的犧牲付出，祈求世界平安。
張郁雅表示，課程發想自肺炎疫情帶給全球衝擊震撼與傷痛離別，各國間關係因而緊張，大眾內心充滿傷感焦慮。創作主意象瓶子諧音平安的「平」，美術班國一及國二學生，分別用近50國不同語言的「平安」刻版，瓶中裝滿各國語言祝福，要讓全世界都看得懂祝福。
張郁雅還指導學生錄製剪輯製作影片，學習表達祝福、加油打氣，讓「平安」版畫創作主題課程更完整。
薛英斌表示，美術班開辦多元藝術學習社團課程，邀請年輕藝術家張郁雅指導學生研習創作，平安版畫有助學生沉澱心情，祈福感恩，透過藝術集體創作傳遞正向與安定能量，將安排校園展出。
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