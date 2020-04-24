住警器如地藏王菩薩守護家中 九華山地藏庵捐3300個
嘉義九華山地藏庵今天上午捐贈價值100萬，總計3300顆住宅用火災警報器給嘉義市府，並認為裝住警器等同3300位地藏王菩薩住到家中，市長黃敏惠感謝九華山義舉，並回贈感謝狀與消防車模型，目標6年內全市住宅都完成安裝。
「住警器應是住宅基本設備！」黃敏惠表示，市府今年總預算已編列240萬6仟元，為住宅加裝住警器，要將嘉義市打造成2020年台灣最安全城市，九華山地藏庵捐贈科技住警器，市府將優先安裝在弱勢團體、住家及老舊木屋、鐵皮屋等場所，可幫助嘉義市更快達標。
九華山地藏庵董事長黃俊森表示，本次以地藏王菩薩善款購置3300顆住警器，等同有3300位地藏王菩薩到住民家中，若發生危急狀況，可立即通知民眾離開現場丶保護生命。
黃俊森說，地藏庵14年前曾因變壓器電箱冒煙氣爆，當時沒有住警器通報，也造成部分消防隊員與替代役救災受傷，相信安裝住警器後，這類遺憾將越來越少。
嘉義市消防局長蘇耀星指出，嘉義市安裝住警器戶數約3萬5800戶，設置率超過71％，今年1至4月發生6起火警，都靠住警器發揮作用丶發出警報，讓損失降到最低，期望6年內達成全市百分百安裝目標。
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