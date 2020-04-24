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聚陽國家隊P3防護衣拚月產5萬件 供第一線醫護人員使用
嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘上午參訪民雄鄉頭橋工業區，了解防護衣國家隊成員聚陽實業公司生產線現況，聚陽從未銷售醫用防護衣，卻是全台第一家生產國際最高P3等級防護衣工廠。
翁章梁說，這場抗疫戰，嘉義縣除有口罩國家隊昭惠公司，又有一家嘉義生產、台灣生產的防護衣國家隊，翁讚揚聚陽公司是台灣之光，「台灣感謝你們！」。
聚陽董事何煌清說，P3防護衣是17年前因應SARS研發成果，歷不斷測試，研發出布料與防水膠條完美貼合，取得專利，因SARS警報解除，未派上用場，沒想到17年後新冠肺炎疫情，在國家急需防護衣此，承接生產任務，成為全台唯一生產P3等級防護衣的國家隊成員。
成立超過30年的聚陽是專門製造平價流行服飾的成衣廠，在海內外都設有生產線，研發中心設在頭橋工業區，聚陽在疫情爆發初期，排除萬難包下衛福部10萬件由國外廠生產緊急防疫訂單，提供台灣防疫第一線醫護人員使用。
因疫情全球肆虐，聚陽在頭橋工業區研發中心再開設一條P3防護衣產線，3月底量產，1個月生產5萬件，從原料端到產品，都是MIT，讓政府防疫工作吃下定心丸。
聚陽房面積3600坪，製作成衣員工110人，為接下防疫的重責大任，增聘50人，目前有100人投入防護衣的生產，何煌清公告勉勵員工，「我們榮幸被政府指定生產防護衣國家隊，你們工作就很重要了，生產不出防護衣，代誌真大條，為了信譽、名譽、功德，我們只有加班趕製，完成任務！謝謝各位」。
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