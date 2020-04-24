防疫紓困併行！ 嘉義縣府區漁會助布袋觀光魚市度難關
新冠肺炎肆虐，嘉義縣沿海布袋鎮觀光魚市受衝擊，遊客遽減，平日攤商比遊客多，攤商生計面臨困難，為協助攤商度難關，縣府與魚市管理單位嘉義區漁會，達成調降租金共識，縣府減收漁會土地租金，漁會上午理事會決議，減少攤商5至7共3個月，每月各2成租金。
布袋觀光魚市是在地民眾及遊客，採買水產及吃海鮮熱門景點，受疫情影響，魚市人潮銳減，經濟大受影響，縣長翁章梁11日視察防疫措施，關心攤商生意，攤商陳情需求口罩，減收租金，縣府推出防疫與紓困併行方案，讓遊客安心消費，照顧攤商生計。
為強化魚市防疫措施，縣府除督導漁會落實強制攤商戴口罩、出入口酒精手部消毒、設置口罩回收桶、國台語防疫廣播、宣導社交距離及人流管制，並納入縣內3處熱門觀光景點，加強消毒。
縣府日前協調中央配發攤商口罩，從昨天起配發，補充攤商口罩不足問題；另，縣府提供6支額溫槍，配發157個攤位每天消毒所需酒精，提升魚市場防疫能力。
針對攤商陳情減收租金，縣府秘書長羅木興日前開會研商，與漁會達成調降租金共識，漁會總幹事張正義說，上午理事會通過從5月至7月，每月減租2成；縣府將專案減收漁會土地租金，協助攤商度過疫情難關。攤商得知減租，開心感謝縣府及漁會，期盼疫情早日平息，遊客人潮回流。
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