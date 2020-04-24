奇美醫院病人多「預約看診」通關掃描QR Code減少排隊

奇美醫學中心每天門診量約5000人次就診，大批門診預約病人在各入口排隊等候詢問旅遊史，浪費很多時間，奇美今天公告即日起只要看診當日，利用手機掃瞄「門診預約掛號單」上的QR Code，不用輸入身分證或居留證字號即可直接連線查詢旅遊史，經體溫篩檢站時主動出示手機畫面和提供身分證件，並配合紅外線體溫自動量測、酒精自動洗手、戴好口罩，即可進入各醫療大樓，提供病人免蓋章、少接觸的安全貼心服務。

奇美醫學中心表示，施行刷健保卡進入醫院後，尖峰時段平均等候時間3到5分鐘，且因民眾進入醫院時需蓋手章，增加第一線員工與民眾的接觸性感染風險，希望藉此項服務減少民眾等候時間與接觸性感染的風險。

總務室主任黃文良指出，奇美結合健保署雲端旅遊史資料，針對當日門診看診後下次門診預約掛號病人，有簽署雲端資料下載同意書，病人預約看診當日即可用手機掃瞄門診預約掛號單上的「快速通關」QR Code，自行查詢旅遊史，若顯示綠色勾勾圖案，主動出示畫面和提供身分證件，即可直接通關，快速又安全。

若顯示為紅色禁止圖案，則可能為非預約看診或旅遊史註記等，需至各入口刷身分證條碼或健保卡，重新再讀取健保署雲端旅遊史。