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台南封城兵推？ 黃偉哲：不會敲鑼打鼓兵推
台南市長黃偉哲今天被問起是否針對封城作兵推，他說，兵推並不難，若疫情指揮中心有給SOP指導，再根據台南的狀況作修正及應對會較好，目前不會敲鑼打鼓兵推。
黃偉哲說，就他所了解，北、中、南部分縣市首長對兵推有意願，其實兵推並不難，在室內兵推只要把各種情況想定好，就可以推演；想定情況及蒐集的資料愈齊全，兵推準確度就愈高。基本上兵推是要測試各單位面對狀況的反應，但沒法實兵推演，因為將影響民眾生活，以及造成不必要恐慌。
就台南市而言，會把一些想定的狀況，如需要配置的物資等，和市府及各防疫相關單位討論。因此需不需要兵推，以及要到怎樣的兵推才算兵推，他認為，還是要遵照疫情指揮中心的規定。若中心有下達指令，都會給SOP指導，針對疫情中心的SOP指導，再依據台南市的狀況來修正，台南市就會有一套甚至10幾套因應方式，不過，台南現在不需要敲鑼打鼓做兵推。
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