染疫官兵成大打球 同場14人身分確認隔離

敦睦艦隊1名感染新冠肺炎的官兵，曾在成功大學光復校區籃球場打球，台南市政府衛生局昨晚確認當時同場最後一名成大學生的身分，14名接觸者全數居家隔離，直到5月2日解除。

台南市政府衛生局人員今天告訴中央社記者，這名官兵17日下午2時30分在成大光復校區籃球場打球，直到下午7時離開，當時同場接觸共有14人，其中11名是成大學生，1名民眾及這名官兵的2名同袍。

衛生局22日查出首名在場者身分，直到昨晚才確認最後一名成大學生的身分，除確診官兵住進負壓隔離病房外，14名接觸者22日起全數進行居家隔離，5月2日解除。

衛生局今天發布新聞稿指出，衛生局已進行衛教及追蹤接觸者健康情形，截至目前，接觸者健康情形良好。敦睦艦隊罹患新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）的官兵中，有2人設籍在台南，也使台南確診病例增至16例。