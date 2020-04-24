想吹冷氣又怕感染怎辦？萬泰為雲林學校空調「戴口罩」

天氣轉熱疫情嚴竣，想開冷氣又怕密閉空間傳染！國內知名萬泰科技公司董事長張銘烈，昨天捐贈該公司最新研發的銀銅鈦靜電高抗菌空調濾網，為雲林縣國中、小6千部冷氣機「戴口罩」，讓學生健康多一層保護，在教室也能吸清新空氣，安心上課，縣長張麗善對企業在疫情期間經濟衰退的當下仍能慷慨捐愛，極表感謝。

捐贈儀式在西螺安定國小舉行，雲林縣長張麗善代表接受致回贈感謝狀，張縣長說，緊鄰濁水溪的西螺地區風飛砂嚴重，尤其近年來PM2.5更影響健康，縣府為保障孩子健康，最近為全縣各校加裝冷氣機。

張麗善說，疫情嚴重，避免在密閉空間上課，增加風險，儘管天熱，學校多半選擇開窗戶，萬泰公司董事長張銘烈獲悉後，主動捐贈冷氣科技濾網，等同為冷氣戴上口罩，將空調的細菌過濾隔離，對孩子呼吸新鮮的空氣，校園防疫多一層保障。

萬泰董座張銘烈表示，該公司運用老祖宗智慧，以高抗菌的銅銀鈦成功研發奈米科技抗菌濾網，他以早年以銅器裝水再久還能喝，以及銀高殺菌力為例，說明這項新科技研制過程，強調奈米不稀奇，將奈米和布料結合才是真功夫，該公司長期以製造電線和奈米為主，如今把奈米科技運用在濾網、口罩，取得專利更是全球唯一的奈米技術，目前正好符合當下疫情需求。

張銘烈表示，實驗結果證實科技銅銀鈦產生靜電的抗菌力極強，包括葡萄球菌或桿菌的抗菌力強又快速，且安裝簡便，用於濾網隔離病茵或病毒效果極佳，目前多家醫院已採用，如今能為雲林各校冷氣機裝上科技濾網，即便在密閉空間也仍呼吸一口清新空氣，讓孩子多一層健康防護，家長也安心。