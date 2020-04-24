肥料實名制農民怨打折供肥 農糧署：推合理施肥陣痛期

新冠疫情引爆肥料之亂1個多月，農委會15日推出肥料實名預購補助制，主委陳吉仲承諾預購7個工作天沒拿到肥料辭職，最近嘉義縣農民在鄉鎮市農會登記預購的台肥，都陸續交貨，但供肥數量並非按照農民的意願，而是透過電腦系統，換算農地面積及作物種類，配售肥料，許多稻農無法買到足夠肥料，擔心稻作長不大，抱怨連連。

目前正值一期稻作抽穗生長的關鍵施肥期，台肥生產複合肥料39、43號搶手，之前預購買不到，農委會實名預購補助制上路，台肥公司按照農民在鄉鎮市農會登記的肥料種類，一周內陸續交貨，但農民發現，1公頃要10包，只給8包，擔心肥料不夠，稻作長不大。

「肥料給了，卻打折，肥料配售應因地因作物制宜」，專業稻農出身的太保市黃榮利說，肥料雖如期供應，但稻農要肥料卻打8折供貨，稻作因農地、環境以及輪作物等條件不同，施肥量也不一樣。

黃榮利強調，農民栽培管理稻作，如同照顧小孩，最清楚施肥量，又買肥料要花錢，投資成本，如今農委透過電腦系統設計，統一換算「合理施肥」量供肥，讓農民無法買到足夠肥料，「若減產帳要誰的？」