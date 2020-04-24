磐石艦確診病例傳和空軍軍人打球？台南市府：不予回應

國軍敦睦艦隊磐石艦一名確診病例在16日去台南永華國民運動中心、17日去成大光復校區高場西籃球場打球，日前台南市衛生局掌握9名接觸者進行居家隔離，待尋2人，今天衛生局增加匡列到14位名單，在警方的協助下，其中包括11名成大學生、同袍2人以及1名社會人士都已尋獲。由於傳出最後這名人士為北部空軍軍人，台南市政府表示依據傳染病法不得公布接觸者身分及足跡，不予回應。

衛生局指出，成功大學光復校區高場西籃球場地打球案，經警察局協助，積極檢視監視錄影畫面及尋找接觸者，目前已全數確認人員，匡列同一時段在同一球場運動接觸者，共匡列有14人，其中成大學生11人，民眾1人，個案同袍2人，全部進行居家隔離，期間從4月22日至5月2日零時，截至目前接觸者健康情形都良好。