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台日友好攜手抗疫 新港、飛驒居民大字報空中祝福

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
新港鄉地方人士拿寫日文祝福語大字報，拍照上傳臉書。記者魯永明／翻攝
新港鄉地方人士拿寫日文祝福語大字報，拍照上傳臉書。記者魯永明／翻攝

新冠肺炎全球肆虐，台灣、日本同受其害，嘉義縣新港鄉與日本岐阜縣飛驒市，友好情誼近30年，飛驒市原邀新港鄉地方代表參加古川祭，碰上疫情取消，飛驒市地方代表們拿大字報拍照，透過臉書傳來問候祝福；鄉長林茂盛與社區防疫行動委員們等地方人及小朋友們，也拿大字報拍照傳送，彼此鼓勵打氣，共同抗疫，網友對「台日情義」紛紛按讚。

發起社區防疫行動委員會的「小鎮醫師」陳錦煌，臉書寫下，「櫻花盛開，疫情擴散，古川好友傳來祝福，日台團結，飛驒新港相互鼓勵，戰勝病毒」。

新港與飛驒市古川町從1994年交流至今，2017年與飛驒市締結友好城市，開啟文化交流，新港文教基金會、新港鄉公所與飛驒市役所合作，定期交流互訪，碰上疫情，兩地人民相互鼓勵，攜手抗疫。

林茂盛說，20多年前，台灣缺少社區營造經驗，邀請古川町來新港指導，開啟兩地交流及互相學習，2004年古川町、神岡町、河合村、宮川村合併成飛驒市後，雙方往來密切，近幾年在新港舉辦的台日慶典交流祭，就是雙方交流合作下獨特活動，去年帶隊參加古川祭，今年碰上疫情去不了，透過臉書，空中相互打氣祝福。

林茂盛等地方人士分別在鄉公所、新港國小、奉天宮等鄉內重要地點 ，分別拿寫日文祝福語大字 報，拍照上傳臉書。新港鄉最近率先各鄉鎮市，成立社區防疫行動委員會，網友說，「台日友誼，有情有義！非常感人！好感動。」

新港鄉地方人士及國小小朋友們，拿寫日文祝福語大字報，拍照上傳臉書。記者魯永明／翻攝
新港鄉地方人士及國小小朋友們，拿寫日文祝福語大字報，拍照上傳臉書。記者魯永明／翻攝
日本飛驒市地方代表們拿大字報拍照，透過臉書傳來問候祝福。
日本飛驒市地方代表們拿大字報拍照，透過臉書傳來問候祝福。
新港鄉長林茂盛(前排右五)等地方人士分別在鄉公所、新港國小、奉天宮等鄉內重要地點 ，分別拿寫日文祝福語大字報，拍照上傳臉書。記者魯永明／翻攝
新港鄉長林茂盛(前排右五)等地方人士分別在鄉公所、新港國小、奉天宮等鄉內重要地點 ，分別拿寫日文祝福語大字報，拍照上傳臉書。記者魯永明／翻攝
新港鄉地方人士拿寫日文祝福語大字報，在奉天宮前拍照上傳臉書。記者魯永明／翻攝
新港鄉地方人士拿寫日文祝福語大字報，在奉天宮前拍照上傳臉書。記者魯永明／翻攝

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