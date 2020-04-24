嘉義竹崎鄉親水公園整修完工 汲水器脫落遊客怨煞風景

經濟部水利署前瞻計畫斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，台南市議會副議長林炳利、無黨聯盟總召林阳乙、市議員周奕齊以「台南人的怒吼」，昨天下午率地方居民數百人到水利署南區水資源局陳情抗議。南區水資源局長連上堯出面接陳情書並允諾會加強和居民再溝通，針對施工路線取得最大的共識，再報告市長同意發給施工執照，才會動工。

2020-04-23 22:20