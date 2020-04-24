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嘉義竹崎鄉親水公園整修完工 汲水器脫落遊客怨煞風景

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
竹崎鄉親水公園完工提前開放，上千棵粉紅花旗木綻放，夢幻美景。記者魯永明／攝影
竹崎鄉親水公園完工提前開放，上千棵粉紅花旗木綻放，夢幻美景。記者魯永明／攝影

嘉義縣政府爭取中央前瞻水環境改善計畫，補助7000多萬元，整修竹崎鄉牛稠溪畔親水公園，封園半年多施工，最近完工還未驗收，提前開放，上千棵粉紅花旗木綻放，夢幻美景，全新親子遊戲區吸引大批親子體驗，但有遊客發現汲水器脫落，擔心小朋友受傷，直呼「煞風景！」

主辦工程發包的縣府水利處長林谷樺說，汲水器脫落並非有人故意破壞，是鄉公所顧慮遊客汲水玩，造成地上濕滑，小朋友容易滑倒受傷，要求廠商拆除汲水把手，會與公所協調管理方法，未完成驗收前，由公所派人巡視管理。

親水公園位在台3線竹崎大橋旁，緊臨牛稠溪畔，佔地近12公頃，為進入阿里山重要門戶，未來將透過藍、綠帶水岸空間規劃，融合在地景觀、導入適當親水遊憩活動，針對既有服務設施功能加強，發揮依山傍水的地理優勢，提升整體水環境空間。

工程主要包括入口廣場、森活步道、親水體驗、遊戲活動、車道改善、排水護岸等工程；108年1月8日開工，預定今年5月4日竣工，親水公園整修工程全部8330萬元，縣府秘書長羅木興日前由林谷樺等人陪同，查看公園。

親水公園有千禧、弘景兩座吊橋，跨越牛稠溪，成排花旗木分佈吊橋旁，桃紅花兒盛開，疫情影響，民眾待在家悶壞了，假日到公園賞花民眾增多，縣府說，透過園區更新，融入自然精緻園區設施，與天空步道、阿里山鐵路及牛稠溪、獨立山等自然美景結合，吸引遊客。

竹崎鄉親水公園完工提前開放，上千棵粉紅花旗木綻放，夢幻美景。記者魯永明／攝影
竹崎鄉親水公園完工提前開放，上千棵粉紅花旗木綻放，夢幻美景。記者魯永明／攝影
竹崎鄉親水公園完工提前開放，上千棵粉紅花旗木綻放，夢幻美景。記者魯永明／攝影
竹崎鄉親水公園完工提前開放，上千棵粉紅花旗木綻放，夢幻美景。記者魯永明／攝影
竹崎鄉親水公園完工提前開放，上千棵粉紅花旗木綻放，夢幻美景，全新親子遊戲區吸引大批親子體驗。記者魯永明／攝影
竹崎鄉親水公園完工提前開放，上千棵粉紅花旗木綻放，夢幻美景，全新親子遊戲區吸引大批親子體驗。記者魯永明／攝影
竹崎鄉親水公園完工提前開放，有遊客發現親子遊樂設施汲水器脫落，擔心小朋友受傷，直呼「煞風景！」。記者魯永明／攝影
竹崎鄉親水公園完工提前開放，有遊客發現親子遊樂設施汲水器脫落，擔心小朋友受傷，直呼「煞風景！」。記者魯永明／攝影

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