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神奇農場！雞鴨讓人抱著 還有超萌「混血」明星雞

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南官田時生永續農場的明星雞「史努比」是荷蘭爸爸和日本媽媽的混血。記者吳淑玲／攝影
台南官田時生永續農場的明星雞「史努比」是荷蘭爸爸和日本媽媽的混血。記者吳淑玲／攝影

台南市官田區時生永續農場是神農奬得主李惟裕打造的有機農場，如秘境般的美景，令人打破對農業的刻板印象，更神奇的是農場的家禽如「家人」般親密，可以擁抱、親親，明星雞「史奴比」是荷蘭爸爸和日本媽媽愛的結晶，採放方式在農場到庭活動，3年多來成為農場的招牌迎賓雞。

副場長曾楞瑄手中的紅面番鴨，靜靜躺在她的懷裡，讓她撫摸羽毛，曾楞瑄介紹這是「胖鴨鴨」，可以抱抱撫摸，個性很柔順，第一次見到的訪客都十分驚訝，其實農場裡所有家禽都很和善親人，近中午時，綠頭鴨從遠處搖晃屁股一扭一扭走來吃飯，也是農場最美風景之一。

這裡有史奴比、寶寶、胖鴨鴨等等，另外還有「約翰」、「安妮」，聽名字就知道是外國來的，「約翰」是荷蘭公雞，和日本母雞生下混血的「史奴比」小公雞，但可惜媽媽被老鼠咬死了，農場安排另一隻母雞作伴，有黑白花色相間的「安妮」，是史奴比的「後母」。

為什麼小公雞取名「史奴比」，原來是和荷蘭公雞爸爸「約翰」的叫聲有關，宏亮的啼聲音調類似「史奴比」；這座佔地7.6公頃農場，有74座溫室，透過經營管理每年生產200噸蔬菜；更營造農場環境雅緻像座公園，綠樹環抱的欖仁湖旁可見到雞鴨鵝群悠閒漫步，台南市長黃偉哲都稱許是有機農場典範。

台南官田時生永續農場飼養的家禽視為「家人」，感情親密。記者吳淑玲／攝影
台南官田時生永續農場飼養的家禽視為「家人」，感情親密。記者吳淑玲／攝影
台南官田時生永續農場飼養的家禽視為「家人」，感情親密。記者吳淑玲／攝影
台南官田時生永續農場飼養的家禽視為「家人」，感情親密。記者吳淑玲／攝影
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台南官田時生永續農場飼養的家禽視為「家人」，感情親密。記者吳淑玲／攝影
台南官田時生永續農場飼養的家禽視為「家人」，感情親密。記者吳淑玲／攝影
台南官田時生永續農場飼養的家禽視為「家人」，感情親密。記者吳淑玲／攝影
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