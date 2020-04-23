雲林1萬4千多人申請勞工生活補貼 100多人已領到3萬元

因應疫情衝擊，勞動部規畫自營作業者或無一定雇主的勞工紓困方案，補貼3個月共3萬元，雲林縣有1萬4000多人申請，截至昨天為止100多人已經領到3萬元。

勞動部表示，自由作業者或無一定雇主的勞工在今年3月31日前就在職業工會加保、投保薪資2萬4千元以下、107年未達到課稅標準，就能獲得每月補助1萬元。

符合請領資格者，備妥存摺封面影本及申請書後，向所投保的職業工會提出申請，經審核通過後，7到14天內就會將金額匯入帳戶，預計全台有118萬人受惠。

雲林有不少申請勞工入帳，開心在網路上秀出存簿匯入3萬元記錄；有請領成功的勞工說，受到疫情影響，他的許多工作停擺，只能兼職賺取生活費，已經有2個月收入少一半，補助對他來說猶如雪中送炭。

雲林勞工處提醒，即日起至5月22日為期1個月時間，符合資格勞工都可洽所屬職業工會提出申請，若已領取其他機關所定性質相同補助、補貼或津貼者，該次生活補貼無法重複發給。