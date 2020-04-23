嘉市圖書館加強防疫 梅花座且提早休館

因應新冠肺炎疫情，嘉義市圖書館為保護讀者健康，於文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館等3館舍實施梅花座，以保持社交安全距離，並提早在下午5時休館。

嘉義市文化局表示，為提供安心閱讀環境，3座圖書館同步於閱覽區、閱報區、普通閱覽室改採梅花式安排座位，並在閱讀桌與閱報區上標示打叉的圖案，代表該座位不可坐，也移除打叉區的座椅，以防止民眾誤坐。

嘉義市圖書館目前約有108種電子雜誌，電子書約有4000至5000本藏書，每人14天可借閱6本電子書。

嘉義市文化局指出，因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，圖書館電子書借閱約成長1倍，其中最受歡迎的為雜誌類與語文類等電子書籍。

新冠肺炎疫情延燒，指揮中心建議室內活動需在100人以下，嘉義市圖書館為降低入館者群聚造成防疫漏洞，將設有座位區的區域人數控管在100人以下，調整座位距離。

嘉義市文化局圖書資訊科長顧美玲以文化局圖書館的普通閱覽室為例，已將原本200個座位調整為99個座位，座位間採梅花座，拉開安全距離。

文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館皆實施入館戴口罩、量額溫與酒精消毒等程序，各館室開放至下午5時，夜間暫停開放。