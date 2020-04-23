更新救災利器 嘉義縣新舊雲梯車空中交接

嘉義縣消防局今天封路舉行雲梯車等新式救災器材啟用儀式。車齡20年的老雲梯車則垂掛「我退休囉！」布條，與新式電腦操控雲梯車進行空中交接，觀禮者響起熱烈掌聲。

嘉義縣消防局今天舉行「30公尺雲梯車及消防空拍機等新式救災器材啟用儀式」，封閉縣消防局前道路，展示新採購的雲梯車、水箱消防車、消防空拍機等救災器材。

縣長翁章梁、嘉義縣消防局長呂清海等人，登上全新雲梯車後升到2層樓高，與今天退役的老雲梯車空中交接，當消防員從老雲梯車垂放「我退休囉！」的布條時，現場響起一陣致敬的掌聲。

呂清海表示，今天除役的老雲梯車是配置在嘉義縣消防局第二大隊雙福分局，服役的20年期間，拯救過無數的性命，參與過南亞工廠等大型火警滅火工作。老雲梯車退役後並未報廢，將轉贈學術單位或其他用得到雲梯車的公家單位，繼續發揮它的功能。

呂清海表示，由芬蘭進口的新式電腦操控系統布朗多雲梯車（Bronto Skylift），造價2000多萬元，可上升到10層樓30公尺高，能快速完成高樓救災部署，提供多項安全警報系統，提高救災效能，維護消防人員救災安全。

呂清海表示，雖然嘉義縣財政困窘，但在縣長翁章梁與縣議會的支持下，108年度編列新台幣3900萬元採購經費，消防局今年才得以購買新式裝備。

翁章梁說，「嘉義縣消防員都是嘉義縣民的貴人」，工欲善其事必先利其器，提供消防員最好的裝備，是縣府的責任。